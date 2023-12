Πόλεμος στο Ισραήλ

Τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών στην επίθεση τις 7ης Οκτωβρίου καταδικάζει η UNICEF, δίχως να αναφέρει τους τρομοκράτες της Χαμάς.

«Οι μαρτυρίες για σεξουαλική βία στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ είναι φρικτές. Οι επιζώντες πρέπει να ακουστούν, να υποστηριχθούν και να τους παρασχεθεί φροντίδα. Οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Καταδικάζουμε την έμφυλη βία και όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών», γράφει η επικεφαλής της UNICEF, Κάθριν Ράσελ, στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

