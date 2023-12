Στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πλήττουν οι IDF

Στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πλήττουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιώντας πυρά πυροβολικού και τανκς από το πρωί της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου, αναφέρουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τους IDF, ένα drone τους έπληξε επίσης ένα δωμάτιο διοίκησης της Χεζμπολάχ και μια άλλη τοποθεσία που ανήκει στην τρομοκρατική ομάδα.

The IDF says it has been shelling Hezbollah sites in southern Lebanon with artillery and tank fire since this morning . A drone also hit a Hezbollah command room, it says.



The strikes come amid repeated Hezbollah attacks on northern Israel. A short while ago several rockets were… pic.twitter.com/uK9NizAvrF