Times of Israel

Οι IDF ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι κατεδάφισαν μια σήραγγα της Χαμάς, μήκους ενός χιλιομέτρου, στο Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από την τρομοκρατική ομάδα για να οργανώσει μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον στρατευμάτων πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Η επίθεση της Χαμάς τον Δεκέμβριο του 2024 είχε σκοτώσει σε τον Λοχία Ιλάι Γκαβριέλ Ατέτζι, 22 ετών, τον Λοχία Χιλέλ Ντίνερ, 21 ετών, και τον Λοχία Νετανέλ Πεσάχ, 21 ετών.

⭕️ WATCH: 11 months after 3 soldiers from the 92nd Battalion fell, the tunnel route in which they fell was dismantled by IDF troops.



The dismantled tunnel was ~1km long and dozens of meters deep.



IDF troops have been operating in the Beit Hanoun area to dismantle the remaining… pic.twitter.com/NDQvYgQFu8 — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2025

Δυνάμεις του Τάγματος Σιμσόν επιχειρούν στην περιοχή Μπέιτ Χανούν - στην ισραηλινή πλευρά της Κίτρινης Γραμμής - τις τελευταίες εβδομάδες για να κατεδαφίσουν τις υπόλοιπες υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας που χρησιμοποιήθηκε στη θανατηφόρα επίθεση.

Οι IDF αναφέρουν ότι η σήραγγα είχε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και βάθος δεκάδων μέτρων.