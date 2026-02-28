Οι Χούθι απειλούν για επιθέσεις εναντίον πλοίων αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων

Η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενημέρωσή της αναφορικά με την αμερικανική και ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν, προειδοποιεί ότι οι Χούθι απειλούν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον πλοίων συμφερόντων Ισραήλ και ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του 'Αντεν.

«Καλούμε όλη τη ναυτική βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων απέναντι σε όλα τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή», προστίθεται στην ενημέρωση.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» με τις δυνάμεις της σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων παραμένει «σε υψηλό συναγερμό» και όπως εξηγεί η ενημέρωση «είναι έτοιμη να συνεισφέρει με μέσα και δυνατότητες για να προστατέψει τις ζωές των ναυτικών, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προωθήσει την ασφάλεια στις ναυτικές μετακινήσεις σε έναν από τους πιο ζωτικούς αλλά και τρωτούς θαλάσσιους διαδρόμους».