Σενάρια που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδιανόητα εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στο Ντουμπάι: Συστήματα αεράμυνας αναχαίτιζαν ιρανικούς πυραύλους και drones πάνω από τους εμβληματικούς ουρανοξύστες, ενώ τυχαίες εκρήξεις και πυκνοί καπνοί υψώνονταν σε μία από τις πιο γνωστές συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά στο Palm Jumeirah, το τεχνητό νησί γνωστό για τα πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα.

Πολυτελές ξενοδοχείο επλήγη από τμήματα πυραύλου που είτε αναχαιτίστηκε είτε εκτράπηκε από την πορεία του.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος στον κόσμο, υπέστη μερικές ζημιές μετά από ύποπτο εναέριο πλήγμα σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς.

Το Ιράν εξαπέλυσε πρωτοφανές κύμα επιθέσεων στην περιοχή, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις και πλήττοντας την εικόνα του εμιράτου ως ασφαλούς καταφυγίου σε μια ταραχώδη γειτονιά.

Το Ντουμπάι υπερηφανευόταν για το αίσθημα ασφάλειας — πολλοί κάτοικοι αφήνουν ακόμη αυτοκίνητα και σπίτια ξεκλείδωτα.

Ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με βίντεο από αναχαιτιστικά πυραύλων και ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό — εικόνες πρωτοφανείς για το εμιράτο.

Εστιατόριο στο Dubai International Financial Centre ζήτησε αιφνιδίως από πελάτες να πληρώσουν και να αποχωρήσουν νωρίτερα ώστε να κλείσει.

Αγορές πανικού σε ορισμένα σούπερ μάρκετ οδήγησαν τις αρχές να διαβεβαιώσουν τους κατοίκους ότι υπάρχει επάρκεια τροφίμων. Τα στρατηγικά αποθέματα βασικών αγαθών είναι «ισχυρά, πλήρη και διαφοροποιημένα», ανέφεραν, καλώντας το κοινό να αποφύγει την αποθήκευση.

Πυραυλικά πλήγματα έπληξαν επίσης κέντρο υπηρεσιών σε αμερικανική βάση και κατοικίες στο Μπαχρέιν, ενώ drone έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, τραυματίζοντας προσωπικό. Στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ επλήγη επίσης, τραυματίζοντας ελαφρά τρεις στρατιωτικούς. Το Κατάρ αναχαίτισε πολλαπλά κύματα επιθέσεων και ανέστειλε πτήσεις, όπως και άλλες χώρες.

Τα ΗΑΕ έκλεισαν εν μέρει τον εναέριο χώρο τους και ανέστειλαν πτήσεις στο Ντουμπάι καθώς αναχαίτιζαν πυραύλους. Συντρίμμια έπεσαν σε περιοχές του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα μετά από αναχαίτιση πυραύλων στην πρωτεύουσα.

Ο μουσουλμανικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, βρίσκεται στον μήνα του Ραμαζανιού, περίοδο κατά την οποία καφέ και εστιατόρια λειτουργούν μέχρι αργά το βράδυ. Ωστόσο, διαχειριστές κτιρίων ζήτησαν από κατοίκους να καταφύγουν σε υπόγεια, ενώ γυμναστήρια ανακοίνωσαν προσωρινό κλείσιμο.

