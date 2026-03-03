Οι αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν κατά των κρατών του Κόλπου ενδέχεται να τα ωθήσουν να σχηματίσουν μια ευρεία συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διευρύνουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις σε λιμάνια, πόλεις και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε μια ζωτικής σημασίας περιοχή παραγωγής ενέργειας.

Ο στόχος των επιθέσεων εναντίον έξι κρατών του Κόλπου, τα οποία είναι όλα σύμμαχοι των ΗΠΑ και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ήταν να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι χώρες θα ασκήσουν πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά το Ιράν φαίνεται να έχει υποτιμήσει την κατάσταση, ανέφεραν αναλυτές στο Reuters.

«Τα κράτη του Κόλπου αντιμετωπίζουν τώρα μια δύσκολη επιλογή: να συμμετάσχουν πιο ανοιχτά στις πολεμικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών – επιτρέποντας τη χρήση του εναέριου χώρου και του εδάφους τους και ενδεχομένως συμμετέχοντας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις – ή να διακινδυνεύσουν περαιτέρω κλιμάκωση στο έδαφός τους», δήλωσε στο Reuters ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, πρόεδρος του think tank Gulf Research Center με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Η επιλογή της ουδετερότητας υποχώρησε όταν άρχισαν να πέφτουν ιρανικά πυραύλα και «μας ανάγκασαν να γίνουμε εχθροί τους», ωθώντας κράτη που κάποτε διατηρούσαν ουδέτερη στάση να συνταχθούν ανοιχτά με την Ουάσινγκτον και να είναι έτοιμα να υπερασπιστούν το έδαφός τους και τα συμφέροντά τους, είπε.

Τα κράτη του Κόλπου λένε ότι οι επιθέσεις του Ιράν ενισχύουν την ενότητα

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξαπέλυσε τις πυραυλικές επιθέσεις του μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Τραμπ, είχαν ως στόχο την αποτροπή απειλής για την ασφάλεια των ΗΠΑ και την παύση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) – Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν – πραγματοποίησε έκτακτη υπουργική συνάντηση την Κυριακή, επικαλούμενο το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας «κόκκινες γραμμές» και σηματοδοτώντας την ετοιμότητα για συλλογική αυτοάμυνα, καθώς αυξάνονται οι διαταραχές στην ενέργεια και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Το μήνυμα του GCC προς την Τεχεράνη ήταν σαφές: οι επιθέσεις του Ιράν συνέβαλαν στην ενίσχυση της ενότητας μεταξύ των κρατών του Κόλπου.

Ανέφερε ότι η συνέχιση των επιθέσεων θα έθετε σε κίνδυνο τη μετατροπή του Κόλπου από αμυντική ασπίδα σε «θέατρο αντιδράσεων», και τα κράτη του Κόλπου έχουν ενεργοποιήσει κοινά συστήματα αεροπορικής άμυνας και πτήσεις αναγνώρισης σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο της περιοχής.

Η επιλογή είναι σαφής: να αντιδράσουν και να διακινδυνεύσουν έναν ευρύτερο πόλεμο ή να συγκρατηθούν και να αποδεχθούν την υπονόμευση της ασφάλειας, της οικονομικής σταθερότητας και της διεθνούς αξιοπιστίας υπό τις επανειλημμένες επιθέσεις, σύμφωνα με αναλυτές.

Αξιωματούχοι του Κόλπου αναφέρουν ότι έχουν μεταφερθεί μηνύματα στην Τεχεράνη, άμεσα και έμμεσα, προειδοποιώντας ότι περαιτέρω επιθέσεις θα έχουν πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Πρακτικά, θα προσπαθήσουν να περιμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι Αμερικανοί τους χτυπούν και οι Ισραηλινοί τους χτυπούν», δήλωσε ένας εμπιστευτικός πληροφοριοδότης του Κόλπου.

Είπε ότι δεν ήταν σαφές ποιος κατευθύνει τα γεγονότα στο Ιράν – αν οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις διατάχθηκαν κεντρικά ή πραγματοποιήθηκαν από ανεξέλεγκτες μονάδες. Δύο σενάρια φαίνεται να αναδύονται: είτε η διοίκηση έχει διαλυθεί, με τις μονάδες να ενεργούν αυτόνομα, είτε οι αποφάσεις εξακολουθούν να συντονίζονται από την κορυφή.

Τι διακυβεύεται

Όσα διακυβεύονται εκτείνονται πολύ πέρα από τον Κόλπο: εξαγωγές πετρελαίου, ναυτιλιακές οδούς, ενεργειακές υποδομές, ενεργειακός διάδρομο, παγκόσμιο εμπόριο και αγορές.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν ένα από τα σοβαρότερα σοκ των τελευταίων δεκαετιών. Οι απειλές με πυραύλους έχουν αναγκάσει το κλείσιμο ορισμένων ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ – περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς – και έχουν εκθέσει τον αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας.

Οι επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τη Δύση – από μια βρετανική βάση στην Κύπρο έως εγκαταστάσεις που φιλοξενούν γαλλικές δυνάμεις στο Αμπού Ντάμπι – αύξησαν επίσης την πιθανότητα να εμπλακεί τελικά το ΝΑΤΟ στη σύγκρουση.

Τα ΗΑΕ έχουν υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων του Ιράν, με το 63% των επιθέσεων να στοχεύουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τις πετρελαϊκές υποδομές τους. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι 165 βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ, μαζί με 600 drones, εκτοξεύθηκαν στις πρώτες 48 ώρες.

Οι πύραυλοι που χτύπησαν τη Ντόχα, το Ντουμπάι και την Αλ Μανάμα το Σαββατοκύριακο στόχευσαν επίσης την εικόνα των κρατών του Κόλπου ως ακμάζοντων χρηματοοικονομικών, επενδυτικών και τουριστικών κέντρων, βλάπτοντας τη φήμη τους ως σταθερών και ασφαλών καταφυγίων.

Ενώ τα ΗΑΕ είναι αποφασισμένα να αποφύγουν έναν πλήρη πόλεμο, έχουν κινηθεί γρήγορα μέσω διπλωματικών διαύλων, καλώντας τον πρέσβη του Ιράν, αποσύροντας τον δικό τους απεσταλμένο και κλείνοντας την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη, καθώς και πιέζοντας το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αξιωματούχοι του Κόλπου λένε ότι το Ιράν έχει αλλάξει ριζικά το διπλωματικό τοπίο, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε τέτοια κλίμακα.