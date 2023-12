Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών γράφουν για τα 25 χρόνια ευρώ και τις προκλήσεις του μέσα στο χρόνο

Στα 25 χρόνια από την υιοθέτηση του ευρώ ως ενιαίο νόμισμα για τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναφέρονται σε άρθρο τους οι επικεφαλής των πέντε ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι κ.κ. Πασκάλ Ντόναχιου, πρόεδρος της Ευρωομάδας, Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούν τόσο για τις δυσκολίες του εγχειρήματος, όσο και για το πώς άλλαξε η ζωή των Ευρωπαίων με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.

Παράλληλα, αναφέρονται στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την κλιματική κρίση, θέματα άμυνας, αλλά και την ψηφιακή μετάβαση.

As the euro turns 25, it is an indispensable part of our daily life.



It offers us simplicity, stability and sovereignty.



In a joint blog post, Presidents of five European institutions reflect on the value of unity in a changing world https://t.co/LleQJpg4aI pic.twitter.com/MGnMgIXsNn