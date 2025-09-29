Οι Ελβετοί ψηφοφόροι ενέκριναν οριακά το σχέδιο για την εισαγωγή προαιρετικών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έπειτα από δεύτερη ψηφοφορία. Με την καταμέτρηση όλων των ψήφων, το 50,4% ψήφισε υπέρ ενώ το 49,6% κατά, σύμφωνα με το BBC.

Η στενή νίκη προκαλεί έκπληξη, καθώς οι δημοσκοπήσεις είχαν δείξει υποστήριξη έως και 60%, ενώ το σχέδιο είχε την έγκριση της κυβέρνησης και των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο

Τα δεδομένα θα παραμένουν μόνο στα smartphones των χρηστών, διασφαλίζοντας ότι το κράτος έχει τον έλεγχο και όχι ιδιωτικοί πάροχοι.

Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα είναι προαιρετικές, και οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή εθνική ταυτότητα.

Αρχές που ζητούν πληροφορίες για ένα άτομο, όπως ηλικία ή υπηκοότητα, θα μπορούν να ελέγχουν μόνο αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, ενισχύοντας την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το αποτέλεσμα έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου για υποχρεωτική ψηφιακή ταυτότητα για εργασία, που έχει προκαλέσει επίσης ανησυχίες για ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων.

Στην Ελβετία, οι υποστηρικτές των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων υποστηρίζουν ότι το σύστημα θα διευκολύνει γραφειοκρατικές διαδικασίες, από τη σύναψη τηλεφωνικών συμβολαίων μέχρι την απόδειξη ηλικίας για την αγορά αλκοόλ.

Αντίθετα, οι επικριτές ανησυχούν ότι παρά τους νέους περιορισμούς, τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση και εμπορικούς σκοπούς, υπονομεύοντας την ιδιωτικότητα των πολιτών.

Η Ελβετία έχει μακρά παράδοση προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως φαίνεται στους νόμους τραπεζικού απορρήτου και τον αυστηρό έλεγχο εικόνων στο Google Street View, ειδικά κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και γυναικεία καταφύγια.