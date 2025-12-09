Οι Δημοκρατικοί φαίνεται να κερδίζουν τις εκλογές για τη δημαρχία του Μαϊάμι για πρώτη φορά σε διάστημα σχεδόν 30 χρόνων, με την ψηφοφορία της Τρίτης να παρακολουθείται στενά ως μέτρηση της κοινής γνώμης των ψηφοφόρων στη Φλόριντα, το προπύργιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Eileen Higgins, 61 ετών, πρώην επίτροπος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, ηγήθηκε εύκολα ενός πολυπληθούς πεδίου υποψηφίων στις εκλογές του περασμένου μήνα με 36% των ψήφων.

Αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, αλλά ήταν πολύ μπροστά από τον Ρεπουμπλικανό Emilio Gonzalez, πρώην διευθυντή της πόλης του Μαϊάμι και συνταξιούχο συνταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, ο οποίος συγκέντρωσε το 20%. Ένας άλλος Δημοκρατικός, ο Ken Russell, πρώην επίτροπος της πόλης, τερμάτισε τρίτος με 18%.

Η νίκη της Higgins θα είναι η πρώτη νίκη των Δημοκρατικών από το 1997, όταν εκλέχθηκε για τελευταία φορά ο Xavier Suarez, πατέρας του απερχόμενου δημάρχου, Francis Suarez, Ρεπουμπλικάνου.

Θα την έκανε επίσης την πρώτη γυναίκα και την πρώτη μη ισπανόφωνη υποψήφια από τη δεκαετία του 1990 που εκλέγεται δήμαρχος του Μαϊάμι, μιας πόλης με ισπανόφωνη πλειοψηφία, περίπου 487.000 κατοίκων, που ανήκει στη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Τα αποτελέσματα του Μαϊάμι τον Νοέμβριο έδειξαν ότι η υποστήριξη για τον Τραμπ έχει μειωθεί στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ, όπου πολλοί ιστορικά αριστεροί ισπανόφωνοι ψηφοφόροι μετακινήθηκαν στο στρατόπεδο του Τραμπ πέρυσι - όπως έκαναν και σε εθνικό επίπεδο - βοηθώντας τον να συγκεντρώσει το 55% των ψήφων του Μαϊάμι-Ντέιντ στις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald.

Ούτε ο Χίγκινς ούτε ο Γκονζάλες ξεκίνησαν μια ανοιχτά κομματική εκστρατεία, αλλά το αποτέλεσμα είναι πιθανό να χρησιμεύσει ως βαρόμετρο της διάθεσης των ψηφοφόρων στο τέλος του έτους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο το 2026.

Ο αγώνας τους απέκτησε μεγαλύτερο εθνικό χαρακτήρα μετά τις αποφασιστικές νίκες των Δημοκρατικών σε μια σειρά εκλογών εκτός έτους τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών για κυβερνήτες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, των εκλογών για δήμαρχο της Νέας Υόρκης και του δημοψηφίσματος για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ παρενέβη στις 17 Νοεμβρίου για να υποστηρίξει δημοσίως τον Gonzalez στο Truth Social, προτρέποντας τους ψηφοφόρους του Μαϊάμι: «Βγείτε και ψηφίστε τον Αιμίλιο – Δεν θα σας απ[ογοητεύσει ποτέ!»

«Το έχει εθνικοποιήσει, το έχει ουσιαστικά μετατρέψει σε δημοψήφισμα για τον ίδιο στην ίδια του την περιφέρεια, με το δικό του κόμμα, με ένα εκλογικό σώμα που διεκδικούσε ως το νέο μέρος της συμμαχίας MAGA», δήλωσε ο πολιτικός σύμβουλος Mike Madrid στην Herald μετά την υποστήριξη του Τραμπ προς τον Γκονζάλες.

Ο Μαδρίτης παρακολουθεί τις τάσεις ψήφου των Λατίνων και είναι επίσης συνιδρυτής του Ρεπουμπλικανικού αντι-Τραμπ Lincoln Project.

Το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα έχει από τότε δηλώσει την υποστήριξή του στον Χίγκινς, όπως και ο πρώην υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Πιτ Μπουτιτζίγκ, και ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Ρούμπεν Γκαλέγκο, από την Αριζόνα.

Κεντρική φωτ.: Οι υποψηφίοι για τη δημαρχία στο Μαϊάμι, Emilio Gonzalez και Eileen Higgins (AP Photo/File)