Διεθνείς αντιδράσεις για την απόσυρση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τα σιτηρά

Η απόφαση της Ρωσίας να αποσυρθεί από τη συμφωνία για τα σιτηρά έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για την επάρκεια στα προϊόντα και πολλές αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Η Ρωσία υπενθυμίζεται ότι απέσυρε τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας, που είχε υπογραφεί με μεσολάβηση του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αιτία της απόφασης είναι οι επιθέσεις που δέχθηκε ο ρωσικός στόλος στην Κριμαία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ουκρανικές δυνάμεις με τη χρήση drones επιτέθηκαν σε πλοία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της προσαρτημένης στη Ρωσία Κριμαίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Μπορέλ - ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να ανακαλέσει την απόφασή της για αναστολή της συμμετοχής της στη συμφωνία για τα σιτηρά αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο κ. Μπορέλ προσθέτει ότι «η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμμετοχή στη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας θέτει σε κίνδυνο την κύρια οδό εξαγωγής των τόσο απαραίτητων σιτηρών και λιπασμάτων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

