Η Ρωσία αποχωρεί από τη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών

Η Ρωσία αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας, που είχε υπογραφεί με μεσολάβηση του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι. Όπως μεταδίδει το TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αιτία αυτής της απόφασης είναι οι επιθέσεις που δέχθηκε ο ρωσικός στόλος στην Κριμαία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ουκρανικές δυνάμεις με τη χρήση drones επιτέθηκαν σε πλοία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της προσαρτημένης στη Ρωσία Κριμαίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Λαμβάνοντας υπόψη... την τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου με τη συμμετοχή Βρετανών ειδικών κατά πλοίων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και πολιτικών πλοίων που εμπλέκονται στη διατήρηση της ασφάλειας του «διαδρόμου σιτηρών», η ρωσική πλευρά αναστέλλει τη συμμετοχή της στην εφαρμογή των συμφωνιών για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων από τα ουκρανικά λιμάνια», αναφέρει το ρωσικό ΥΠΑΜ σε ανακοίνωσή του.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι επιθέσεις με drones το Σάββατο αποκρούστηκαν σε μεγάλο βαθμό, με μικρές ζημιές σε ένα ρωσικό ναρκαλιευτικό.

Ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, είχε δηλώσει την περασμένη Τετάρτη ότι ήταν «σχετικά αισιόδοξος» ότι η συμφωνία που επέτρεψε την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, θα παραταθεί και μετά τα μέσα Νοεμβρίου.

Όπως προβλεπόταν από τη συμφωνία της 22ης Ιουλίου, η Ουκρανία επανεκκίνησε τις εξαγωγές σιτηρών και λιπασμάτων από τη Μαύρη Θάλασσας, που είχαν σταματήσει όταν η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα στις 24 Φεβρουαρίου. Η συμφωνία είχε αρχική διάρκεια 120 ημερών.

Νωρίτερα, το TASS είχε μεταδώσει δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας Ντμίτρι Πατρούσεφ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εφοδιάσει με 500.000 τόνους σιτηρών τις φτωχές χώρες μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με τη βοήθεια της Τουρκίας.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι μόνο το 3% των εξαγόμενων τροφίμων από την Ουκρανία έχουν πάει σε φτωχές χώρες, ενώ τα μισά φορτία είχαν ως προορισμό χώρες της Δύσης.

Η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου στην Τουρκία και έκτοτε έχουν εξαχθεί από την Ουκρανοί πολλά εκατομμύρια τόνοι σιταριού, αραβόσιτου, ηλιελαίου, βρώμης, ελαιοκράμβης και σόγιας.

Σε επικοινωνία με τη Μόσχα ο ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές μετά την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΑΜ ότι η Μόσχα ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών και λιπασμάτων από τα ουκρανικά λιμάνια, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

«Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα μέρη να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα έθετε σε κίνδυνο για την πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, η οποία είναι μια κρίσιμη ανθρωπιστική προσπάθεια που έχει σαφώς θετικό αντίκτυπο στην πρόσβαση σε τρόφιμα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στέφαν Ντούγιαριτς.

Κίεβο: H Μόσχα επινόησε τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» στην Κριμαία

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου κατηγόρησε τη Ρωσία για «εκβιασμό» και ότι «επινόησε τρομοκρατικές επιθέσεις» στο έδαφός της, μετά τις εκρήξεις στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας που σημειώθηκαν σήμερα.

Τα σχόλιά του ήταν μια προφανής απάντηση στις ρωσικές κατηγορίες ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις.

Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί ένα «ψευδές πρόσχημα» για να αναστείλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας.

«Καλώ όλα τα κράτη να απαιτήσουν από τη Ρωσία να σταματήσει τα παιχνίδια πρόκλησης πείνας και να δεσμευτεί εκ νέου στις υποχρεώσεις της», έγραψε ο Ντμίτρο Κουλέμπα στο Twitter.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.