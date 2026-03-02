Οι απειλές Ιράν κατά Κύπρου και η ελληνική «ασπίδα» με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», σε συνδυασμό με τη διάθεση ζεύγους μαχητικών F-16 στην Κύπρο μετά τη δεύτερη επίθεση με drone από τον Ιράν, αποκτά πλέον σαφές και μετρήσιμο επιχειρησιακό βάθος, την ώρα που ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απειλεί με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου.

Η ελληνική κίνηση μεταφράζεται σε ουσιαστική ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone θωράκισης του νησιού, με συγκροτημένη ανάπτυξη ναυτικών και εναέριων μέσων σε ρόλο ενεργής αποτροπής.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η παρουσία της «Ψαρά», καθώς φέρει το εγχώριας ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών.

Η επιχειρησιακή της συνεισφορά συμπληρώνεται από τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής της «Κίμων», ενώ το πλέγμα προστασίας ολοκληρώνεται με την εναέρια κάλυψη των F-16, συγκροτώντας ένα πολυεπίπεδο πλέγμα άμυνας.

Η φρεγάτα «Κίμων», μονάδα πρώτης γραμμής τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, συνιστά την πλέον σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, προσφέροντας δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης ακτίνας και ενισχυμένης αποτρεπτικής ισχύος.

Παράλληλα, εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση και παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαμόρφωση δίνει στη «Κίμων» τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύ επιχειρησιακό τόξο, προστατεύοντας όχι μόνο το ίδιο το πλοίο αλλά και το σύνολο της περιοχής επιχειρήσεων.

Η φρεγάτα «Ψαρά» κλάσης MEKO 200HN είναι εξοπλισμένη με πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για άμεση εγγύς προστασία, καθώς και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης, συγκροτώντας ένα αξιόπιστο πλέγμα αυτοπροστασίας και αεράμυνας σημείου.

Ιδιαίτερο επιχειρησιακό βάρος προσδίδει, ωστόσο, η ενσωμάτωση του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ των οποίων και η «Ψαρά».

Το «Κένταυρος», προϊόν ανάπτυξης της Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, αποτελεί σύστημα παρεμβολών τύπου soft-kill, σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones και παρεμβάλλει στη λειτουργία τους, οδηγώντας σε επιχειρησιακή εξουδετέρωση χωρίς χρήση πυρών.

Τα F-16 είναι εξοπλισμένα με ραντάρ τεχνολογίας AESA AN/APG-83, το οποίο προσφέρει κατακόρυφα ενισχυμένες δυνατότητες εντοπισμού, εγκλωβισμού και παρακολούθησης στόχων σε σύγκριση με παλαιότερες εκδόσεις. Το σύστημα υποστηρίζει την ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών εναέριων απειλών και παρέχει αναβαθμισμένη επίγνωση της τακτικής κατάστασης στο πεδίο επιχειρήσεων.

Τα αεροσκάφη είναι πιστοποιημένα για τη χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM μέσης εμβέλειας και AIM-9 Sidewinder μικρής εμβέλειας, ενώ διαθέτουν πλήρεις δυνατότητες εκτέλεσης αποστολών αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας μάχης (Combat Air Patrol).

Η ανάπτυξή τους προσθέτει μια κινητή και υψηλής ευελιξίας συνιστώσα στην αρχιτεκτονική της αεράμυνας, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις ναυτικές μονάδες και συγκροτώντας ένα πρόσθετο επίπεδο εναέριας κάλυψης στο επιχειρησιακό θέατρο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Λευκωσία. Η παρουσία του Έλληνα υπουργού Άμυνας λειτουργεί ως σαφής ένδειξη έμπρακτης στήριξης και προστασίας της Αθήνας προς τη Λευκωσία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον στενό αμυντικό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου.

Στρατηγός Ιράν: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απείλησε με κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων κατά της Κύπρου, επικαλούμενος την αυξημένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί, σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ιρανικές πηγές.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Khabar Fouri, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι αυτή η εξέλιξη θα προκαλέσει ισχυρή αντίδραση.

Συγκεκριμένα, ο Τζαμπάρι φέρεται να τόνισε: «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί».

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπενθύμισε ότι «μέχρι τώρα έχουμε εκτοξεύσει περίπου 3.000 πυραύλους πρώτης και δεύτερης γενιάς» και προανήγγειλε νέα πλήγματα: «Τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε πυραύλους τρίτης και τέταρτης γενιάς. Περίπου 10.000 drones έχουν μέχρι στιγμής απογειωθεί».

Το κυπριακό πρακτορείο philenews σημειώνει ότι επιβεβαίωσε την ακρίβεια των δηλώσεων του Τζαμπάρι, όπως καταγράφονται στο σχετικό βίντεο.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Η Κύπρος ετοιμάζει καταφύγια έκτακτης ανάγκης μετά τις επιθέσεις στο Ακρωτήρι

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Κύπρος, καθώς οι αρχές είναι έτοιμες για την χρήση καταφυγίων έκτακτης ανάγκης, έπειτα από την επίθεση με μαχητικά drones κατά της RAF στο Ακρωτήρι.

Το υπουργείο Εσωτερικών του νησιού δήλωσε ότι οι δυνάμεις πολιτικής άμυνας έχουν επίσης αποσπαστεί για να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση επίθεσης.

Σύμφωνα με το Philenews, ο αριθμός των καταφυγίων καλύπτει περίπου το 45% του συνολικού πληθυσμού ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με τη διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, να επισημαίνει ότι ο αριθμός των καταφυγίων είναι στα 2500.

Ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, σε δηλώσεις του με αφορμή την πτώση drone στις Βρετανικές Βάσεις και την ανησυχία που προκλήθηκε, αναφέρθηκε στη λειτουργία της εφαρμογής SafeCy, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το πλησιέστερο σε αυτούς καταφύγιο.

«Για δεκαετίες ο αριθμός των καταφυγίων κάλυπτε περίπου το 30% του πληθυσμού. Στην παρούσα διακυβέρνηση πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον αριθμό. Είναι μία συνεχιζόμενη προσπάθεια. Καταφέραμε σε δύο χρόνια να αυξήσουμε τον αριθμό από το 30% στο 45%», πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Κ. Λετυμπιώτης: Και τα δύο περιστατικά είχαν στόχο τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι

Ο Κύπριος Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επέμεινε πως «τα δύο περιστατικά που υπήρξαν είχαν ως κατεύθυνση τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι», απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν οι Βρετανικές Βάσεις θεωρούνται στόχος της Χεζμπολάχ ή αν η Κύπρος θεωρείται στόχος, παραπέμποντας στις συνεχείς επαφές του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι υπήρξε και επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, ενώ οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το phile news.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι «ανησυχία υπάρχει περιφερειακά», σημειώνοντας πως η Κύπρος βρίσκεται «εν μέσω περιφερειακής κρίσης», αλλά τόνισε ότι εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με καθημερινή αξιολόγηση για περαιτέρω ενίσχυση όπου κριθεί αναγκαίο.

Κομβικό ρόλο, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν, έχει ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και η συνεχής διαβούλευση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, με ενεργοποίηση σχεδίων από την πρώτη στιγμή και στενή συνεργασία με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη της περιοχής.

Το «ευχαριστώ» της Κύπρου στην Ελλάδα για τη βοήθεια

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή των δύο φρεγατών και του ζεύγους F-16.

Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο @PresidentCYP @Christodulides με τον Έλληνα Πρωθυπουργό @kmitsotakis.



Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Λετυμπιώτη: Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».

Λετυμπιώτης: Αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως τα δύο drones που είχαν ως στόχο τις βάσεις στο Ακρωτήρι

Νωρίτερα, όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, «δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως».

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Στο νησί ήχησαν λίγο μετά τις 12:00 σήμερα οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 12:50, σήμανε συναγερμός και στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο της Κύπρου, όπως μετέδωσε το philenews.

Παράλληλα, οι αρχές ασφαλείας είχαν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους αρμόδιους κοινοτάρχες, εκκενώνονται η Τίμη και τα Κονιά που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο.

Το βίντεο από το philenews.com

Παράλληλα, τα κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν πως δόθηκε εντολή να εκκενωθούν όλες οι βρετανικές βάσεις Κύπρο και συγκεκριμένα αυτή στο Ακρωτήρι και εκείνη στη Δεκέλεια.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, συνολικά 60 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την Hermes Airports, οι 42 πτήσεις αφορούν τη Λάρνακα και οι 18 την Πάφο. Η εταιρεία προτρέπει τους πολίτες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», ήταν το μήνυμα που στάλθηκε λίγο νωρίτερα στους εργαζομένους στην αεροπορική βάση RAF στο Ακρωτήρι. Υπενθυμίζεται πως νωρίς το πρωί είχαν αναχαιτιστεί δύο μη επανδρωμένα ιρανικά αεροσκάφη.

Την τελευταία ώρα, υπάρχει έντονη κινητοποίηση στη Βάση Ακρωτηρίου με τις σειρήνες να ηχούν και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ οι βάσεις εκκενώνονται με μήνυμα που στάλθηκε στο προσωπικό να κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας».

Εν τω μεταξύ, ιρανικά ΜΜΕ που υποστηρίζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση RAF στην Κύπρο.

Το βίντεο είναι από το philenews.com

Δυσαρέσκεια Λευκωσίας για Στάρμερ-«Δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση για χρήση βρετανικών βάσεων»

Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε νομικό έρεισμα να ζητήσει και να επαναδιαπραγματευτεί το καθεστώς των Βάσεων και τους όρους λειτουργίας τους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Τι έχει προηγηθεί

Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την Κυβέρνηση.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Αργότερα, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου. Είχε προηγηθεί επίθεση από ιρανικό drone στο ίδιο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε μήνυμά του προς τους πολίτες του νησιού, ανέφερε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Sky news: Το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από βάση στην Κύπρο ύστερα από επίθεση με drones

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από την αεροπορική βάση στην Κύπρο μετά από τις επιθέσεις με drones μίας χρήσης.

Το υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε ως «μέτρο προφύλαξης». Οι οικογένειες μεταφέρονται σε εναλλακτικά καταλύματα στο νησί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια του προσωπικού μας και των οικογενειών τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Ως προληπτικό μέτρο, μεταφέρουμε τα μέλη των οικογενειών που ζουν στη RAF Akrotiri σε εναλλακτικά καταλύματα κοντά στο νησί της Κύπρου. Η βάση και το προσωπικό μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προστατεύοντας την ασφάλεια της Βρετανίας και τα συμφέροντά μας».