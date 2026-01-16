Η κοινή γνώμη για σχεδόν κάθε πτυχή του πρώτου έτους του Ντόναλντ Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο είναι αρνητική, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CNN που διεξήγαγε η SSRS, με την πλειονότητα των Αμερικανών να δηλώνει ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στις λάθος προτεραιότητες και κάνει πολύ λίγα για να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής.

Η πλειονότητα, 58%, χαρακτηρίζει το πρώτο έτος της θητείας του Τραμπ ως «αποτυχημένο».

Στη δημοσκόπηση δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου καλά νέα για τον Τραμπ ή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εισερχόμενοι σε μια κρίσιμη χρονιά ενδιάμεσων εκλογών, με τη διαχείριση της οικονομίας από τον πρόεδρο να αναδεικνύεται ως το καθοριστικό ζήτημα στις σημαντικές αναμετρήσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία.

Το κορυφαίο ζήτημα για τους Αμερικανούς είναι, με μεγάλη διαφορά από το επόμενο, η οικονομία, όμως σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ο Τραμπ δυσκολεύεται να αποδείξει πως την αντιμετωπίζει, ενώ οι ερωτηθέντες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ τη προεδρική εξουσία αλλά και για τις προσπάθειές του να αφήσει το αποτύπωμά του στην αμερικανική κουλτούρα.

Οι απόψεις για την οικονομική κατάσταση παραμένουν σταθερές — και κατά κύριο λόγο αρνητικές — τα τελευταία δύο χρόνια, με περίπου 3 στους 10 να αξιολογούν θετικά την οικονομία. Αυτό που έχει αλλάξει στην τελευταία δημοσκόπηση είναι η αυξημένη απαισιοδοξία για το μέλλον: λίγο πάνω από 4 στους 10 αναμένουν ότι η οικονομία θα είναι καλή σε ένα χρόνο, μειωμένο από το 56% λίγο πριν ο Τραμπ ορκιστεί τον Ιανουάριο.

Η πλειονότητα, 55%, δηλώνει ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν χειροτερέψει τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα, ενώ μόνο το 32% λέει ότι έχουν επιφέρει βελτίωση. Οι περισσότεροι, 64%, θεωρούν ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να μειώσει τις τιμές των καθημερινών αγαθών. Ακόμα και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, περίπου οι μισοί λένε ότι θα έπρεπε να κάνει περισσότερα, περιλαμβανομένων του 42% των Ρεπουμπλικανών και όσων αυτοπροσδιορίζονται ως υποστηρικτές του κινήματος «Make America Great Again».

Μεγάλο μέρος του κοινού αμφιβάλλει ότι ο Τραμπ θέτει προτεραιότητες προς όφελός τους. Μόνο το 36% λέει τώρα ότι είχε τις σωστές προτεραιότητες, μειωμένο από το 45% στις αρχές της θητείας του. Μόνο το ένα τρίτο των Αμερικανών δηλώνει ότι πιστεύει πως ο Τραμπ νοιάζεται για ανθρώπους σαν κι αυτούς, μειωμένο από 40% τον Μάρτιο και η χειρότερη αξιολόγηση της πολιτικής του καριέρας.

Μόνο το 37% λέει ότι ο Τραμπ βάζει το καλό της χώρας πάνω από το προσωπικό του όφελος, και το 32% ότι βρίσκεται σε επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απλοί Αμερικανοί στην καθημερινότητά τους. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερο από το ένα τέταρτο εκείνων που εγκρίνουν γενικά τη θητεία του Τραμπ, αλλά δεν νιώθουν ότι κατανοεί τα προβλήματά τους.