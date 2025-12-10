Με αγκαλιές και θερμές χειρονομίες ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή περιοδεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τα αποτελέσματα ωστόσο για την Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου να είναι ελάχιστα, σύμφωνα με το Spectator.

Σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος άκουσε υποσχέσεις όπως «στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για τη στήριξή μας προς την Ουκρανία» και τη δέσμευση Μακρόν ότι η Ευρώπη έχει «πολλούς άσους στο χέρι». Η Τζόρτζια Μελόνι ανανέωσε την πολιτική της στήριξη, ενώ ο Πάπας Λέοντας έδωσε την ευλογία του.

Αναμφίβολα, η Ουκρανία απολαμβάνει την ειλικρινή υποστήριξη της Ευρώπης στον αγώνα της να αντισταθεί στην εισβολή της Ρωσίας. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αλλά στην πράξη, τι έχει πραγματικά πετύχει η τελευταία περιοδεία του Ζελένσκι για την προσέλκυση υποστήριξης;

Πίσω από την εντυπωσιακή ρητορική, η πραγματική στρατιωτική και οικονομική συνεισφορά παραμένει υποτονική: Από αναβληθείσες ψηφοφορίες για ενίσχυση, μέχρι άρνηση αποκάλυψης ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Παρόλα αυτά, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο τώρα έχει μειωθεί σε σχέση με τα αρχικά 28 σημεία του. Η Ευρώπη και η Ουκρανία είναι πιο κοντά σε μια ενιαία θέση - το κεντρικό σημείο της οποίας είναι ότι ο Ζελένσκι επιμένει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί και δεν θα παραχωρήσει περισσότερα εδάφη στον Πούτιν.

Τα κρίσιμα ζητήματα αφορούν το μέλλον του Ντονμπάς και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ενώ η Μόσχα επιμένει να αποκτήσει το τελευταίο 20% του Ντονέτσκ.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον πιέζει για ουκρανική απόσυρση από αυτές τις περιοχές, επιλογή που θα μπορούσε να πυροδοτήσει εσωτερική εξέγερση από σκληροπυρηνικές μονάδες όπως η Ταξιαρχία Αζόφ. Η απώλεια του υπόλοιπου Ντονμπάς θα οδηγούσε σε μαζικές εκκενώσεις και στην κατάρρευση της αμυντικής γραμμής στα ανατολικά.

Το σκάνδαλο διαφθοράς και οι εκλογές

Ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι διαπιστώνει ότι η αξιοπιστία του στο εσωτερικό της χώρας διαβρώνεται από το σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. δολαρίων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος πρόσφατα τον αποκάλεσε «δικτάτορα»- ζητά νέες εκλογές. Παράλληλα, 235.000 υποθέσεις λιποταξίας αποκαλύπτουν την εξάντληση της ουκρανικής κοινωνίας, τη στιγμή που ρωσικές επιθέσεις αφήνουν ολόκληρες πόλεις χωρίς ρεύμα.

Σε αυτό το αδιέξοδο, ο Ουκρανός πρόεδρος χρειάζεται κάτι παραπάνω από υποστήριξη: χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση σε όπλα και πόρους. Χωρίς στρατηγική πίεσης που να μεταβάλλει το κόστος για τον Πούτιν, η Ευρώπη προσφέρει -προς το παρόν- μόνο θερμά λόγια και αγκαλιές.