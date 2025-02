Ο Μακρόν καλεί σε συνάντηση Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία - Αποκλείει την Ευρώπη από τις συνομιλίες ο Κέλογκ

Η Ευρώπη θα ερωτηθεί - αλλά τελικά θα αποκλειστεί - από τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, αποκάλυψε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Σε ερώτηση εάν η Ευρώπη θα είναι παρούσα στις προγραμματισμένες συνομιλίες, δήλωσε ότι «προέρχεται από τη σχολή του ρεαλισμού και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί». Η Ευρώπη μπορεί να μη βρίσκεται στο «τραπέζι» για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά τα συμφέροντα της περιοχής θα ληφθούν υπόψη. «Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να μπούμε σε μια μεγάλη ομαδική συζήτηση», είπε.

Όπως εξήγησε ο Κέλογκ ένας λόγος για τον οποίο οι προηγούμενες ειρηνευτικές συμφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είχαν αποτύχει ήταν ότι στο τραπέζι είχαν παραστεί πάρα πολλές χώρες που δεν είχαν την ικανότητα να εκτελέσουν κάποιου είδους ειρηνευτική διαδικασία. «Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο», δήλωσε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Παράλληλα, κάλεσε τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να διαμαρτύρονται για την απουσία τους από τις διαπραγματεύσεις και αντ’ αυτού να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις και να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. «Στους Ευρωπαίους φίλους μου, θα έλεγα: μπείτε στη συζήτηση, όχι παραπονούμενοι ότι μπορεί, ναι ή όχι, να είστε στο τραπέζι, αλλά παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες, αυξήστε τις [αμυντικές] δαπάνες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κέλογκ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα την ομιλία του στη Διάσκεψη για να προειδοποιήσει πως η Ευρώπη είναι πιθανό να αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις και προέτρεψε την Ευρώπη να αναλάβει δράση και να σχηματίσει έναν ευρωπαϊκό στρατό στον οποίο η Ουκρανία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.

Την ίδια ώρα, και μετά την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι όλο και πιο ανήσυχοι για την προσέγγιση του Τραμπ σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία και φοβούνται ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι επωφελής για τις ΗΠΑ, αλλά θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες όχι μόνο για την ασφάλεια της Ουκρανίας αλλά και της Ευρώπης.

Ο Κέλογκ δήλωσε ότι τα κρίσιμα ζητήματα είναι να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει ξανά και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η Ουκρανία θα διατηρήσει την κυριαρχία της. Είπε ότι αυτό θα απαιτούσε μια αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ, ως ο μοναδικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, δεν ήταν ακόμη σε θέση να καθορίσει μια τέτοια εγγύηση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή ακολουθείται μια «διπλή πορεία» στις συνομιλίες για την ειρήνη, με εκπροσώπους των ΗΠΑ να συνεργάζονται με τη Ρωσία και ξεχωριστά με την Ουκρανία και τις συμμαχικές χώρες και πρόσθεσε ότι εργάζεται εκ μέρους αυτής της τελευταίας ομάδας.

«Πρέπει να φέρετε μαζί σας τους συμμάχους. Θα παίξουν ρόλο (η Ουκρανία και η Ευρώπη);» ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε: «Φυσικά θα παίξουν. Δεν μπορείς να το κάνεις εις βάρος κανενός», είπε. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα είναι διαρκής και βιώσιμη», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να προσδιορίσει τις απαιτήσεις για μια αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Κέλογκ απάντησε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί ακόμη να κάνει.

Σε συνάντηση καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια συνάντηση κορυφής στο Παρίσι, γνωστοποίησε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία ανησυχούν την Ευρώπη. Αντικείμενο της συνάντησης είναι η κατάσταση στην Ουκρανία και οι διαφαινόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ «θα παραστεί σε μια συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα μετά από πρόσκληση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Πρέπει να δείξουμε τη δύναμη και την ενότητά μας», δήλωσε ο Πολωνός ΥΠΕΞ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια μέθοδο λειτουργίας την οποία οι Ρώσοι αποκαλούν razvedka boyem - αναγέννηση μέσω της μάχης: Πιέζεις και βλέπεις τι συμβαίνει και στη συνέχεια αλλάζεις τη θέση σου. Και πρέπει να απαντήσουμε», ανέφερε ο ίδιος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Politico. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν στη συνάντηση θα συμμετέχουν όλοι οι ηγέτες της ΕΕ ή μόνο μια μικρότερη ομάδα χωρών και εάν θα προσκληθούν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, στη σύνοδο θα μετέχουν οι χώρες του σχήματος «Βαϊμάρη +», σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Στο σχήμα μετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Δανία, ενώ πιθανή είναι η συμμετοχή και της Ολλανδίας. Η συνάντηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, αλλά και την ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς που ανησύχησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είπε από τη Διάσκεψη του Μονάχου ότι η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις και να κάνει θυσίες προκειμένου να διαχειριστεί τις απειλές που αντιμετωπίζει και να διασφαλίσει την ασφάλειά της.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες μέρες, να λάβουμε περίπλοκες αποφάσεις και να κάνουμε ακόμη και θυσίες που δεν περιμέναμε μέχρι τώρα προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτήν την ασφάλεια», είπε ο Μπαρό, μιλώντας στους δημοσιογράφους στη διάσκεψη.

Ο Μπαρό είπε επίσης πως πιστεύει ότι, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να διαμορφώνει την άποψή της σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν οι ΗΠΑ την κρίση στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, τέσσερις ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters δήλωσαν πως οι ΗΠΑ έχουν στείλει διπλωματικό έγγραφο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με το οποίο τις ρωτούν τι μπορούν να συνεισφέρουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πηγές, το έγγραφο θέτει ερωτήσεις όπως ενδεχόμενες συνεισφορές στρατευμάτων στο μέλλον, με δύο από τις πηγές να προσθέτουν πως εστάλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Κάλας: Συγκαλεί έκτακτη σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ την Κυριακή - Παρών και ο Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 π.μ., στην έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.



Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ συγκάλεσε μια άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που είναι παρόντες στο Μόναχο για να γίνει απολογισμός των τελευταίων επαφών με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και της Ευρώπης» και ότι «η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας».

Βιώσιμη ειρήνη μπορεί να είναι μόνο η ευρωπαϊκή ειρήνη

«Είναι η ώρα της αλήθειας. Πρέπει όλοι να αποφασίσουν εάν είναι με τον ελεύθερο κόσμο ή με αυτούς που τον πολεμούν. Βιώσιμη ειρήνη μπορεί να είναι μόνο η ευρωπαϊκή ειρήνη», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, Στην άποψη «πρώτα το έθνος μου», εμείς απαντούμε: «Ευρώπη ενωμένη», σημείωσε η κ. Μπέρμποκ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) και υποστήριξε ότι «αντιθέτως από ό,τι πιστεύει ο Aμερικανός αντιπρόεδρος, ο μεγαλύτερος εχθρός για την Ευρώπη είναι η Ρωσία του Πούτιν, διότι επιτέθηκε στην ευρωπαϊκή ειρήνη και στην ευρωπαϊκή δημοκρατία». Ως πολιτικός, έχω ορκιστεί να προστατεύω τη δημοκρατία όχι μόνο από τους εξωτερικούς, αλλά και από τους εσωτερικούς εχθρούς της, πρόσθεσε η υπουργός.

Η Αναλένα Μπέρμποκ επανέλαβε ότι η Ευρώπη θα στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», προειδοποίησε ωστόσο και ότι «δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ευρώπη, εάν δεν είναι ευρωπαϊκή ειρήνη» και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα πειστούν οι ΗΠΑ να συμπεριλάβουν την Ευρώπη σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν σκοπεύουμε να φύγουμε από την ήπειρό μας».

Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια

Την εκτίμησή του ότι η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια, διαφορετικά το μέλλον της θα αποφασιστεί από άλλες δυνάμεις, εξέφρασε το Σάββατο (15/02) ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Συγκεκριμένα, ο Πολωνός πρωθυπουργός μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ τόνισε ότι: «Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης όσον αφορά την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, διαφορετικά άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα προς το συμφέρον μας».

Πρόσθεσε δε ότι: «Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

