Διάσκεψη Μονάχου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρώπη να δημιουργήσει τον δικό της στρατό, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφασίσουν το δικό τους μέλλον και υπογραμμίζοντας πως από μόνος του ο ουκρανικός στρατός δεν είναι αρκετός για την ασφάλειά τους.

«Ήρθε η ώρα για ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει πως η Ρωσία προετοιμάζεται για διάλογο, από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC).

«Δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι και ζήτησε μεγαλύτερη δέσμευση από τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς «οι ΗΠΑ αποστασιοποιούνται από την Ευρώπη», ενώ απέρριψε «οποιαδήποτε απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρόσφατο ρωσικό χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, λέγοντας ότι «αυτό δεν είναι μόνο τρέλα και παραφροσύνη. Αυτή είναι η προσέγγιση της Ρωσίας. Μια χώρα που το κάνει αυτό, δεν θέλει ειρήνη»

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Ουκρανίας, η Ρωσία σχεδιάζει την δημιουργία 50 μεραρχιών και νέων στρατευμάτων που θα είναι μεγαλύτερα από πολλούς ευρωπαϊκούς στρατούς και την αποστολή στρατού στη Λευκορωσία, με το πρόσχημα μιας άσκησης.

«Ίσως αυτά τα στρατεύματα έχουν σκοπό να επιτεθούν στην Ουκρανία. Ίσως όχι», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπονοώντας ότι θα μπορούσαν να στραφούν και εναντίον ευρωπαϊκών κρατών.

«Η Λευκορωσία συνορεύει με τρεις χώρες του ΝΑΤΟ. Έχει γίνει στήριγμα για τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ξεκίνησε επίσης με το πρόσχημα μιας ρωσικής άσκησης», επισήμανε και τόνισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός στρατός.

«Το θέμα δεν είναι μόνο η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Αυτές οι δυνάμεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την ειρήνη - σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε ερωτήσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά και παραδέχθηκε ότι «δεν είναι όλοι στην αμερικανική κυβέρνηση με το μέρος της Ουκρανίας», ενώ σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι «αυστηρότεροι περιορισμοί θα βοηθούσαν», αλλά τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, συγκρίσιμη με αυτήν της Ρωσίας, περίπου 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες.

«Κάτι τέτοιο απαιτεί χρήμα, πραγματικό χρήμα», είπε χαρακτηριστικά και δήλωσε ανοιχτός στην παρουσία ευρωπαϊκών ειρηνευτικών στρατευμάτων στη χώρα του.

