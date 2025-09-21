Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την επιβολή «ισχυρών κυρώσεων» κατά της Μόσχας, καθώς κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ρωσία πρέπει να αισθανθεί τις συνέπειες των πράξεών της. Απαιτείται επαρκής αντίδραση για να αναγκαστεί να αναζητήσει την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Οι ισχυρές κυρώσεις είναι εργαλείο που θα σταματήσει τη Ρωσία από το να γίνει απειλή για τις χώρες της Ε.Ε.», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία υπερασπίζεται τον εαυτό της από ρωσικές επιθέσεις σχεδόν καθημερινά, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Χιλιάδες ξένα εξαρτήματα έχουν βρεθεί σε ρωσικά όπλα – προερχόμενα από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, τόνισε.

«Πρέπει να διακόψουμε όλες τις πιθανές διαδρομές εφοδιασμού και μέσα για την παράκαμψη των κυρώσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, όπου θα ζητήσει διευκρινίσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας που οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να παρέχουν στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διευθέτησης.

Η έκκληση για αυστηρότερες κυρώσεις έρχεται αφού χώρες της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ είδαν τον εναέριο χώρο τους να παραβιάζεται από τη Μόσχα.

Τουλάχιστον 20 ρωσικά drones εισήλθαν στην Πολωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε μια ενέργεια που η χώρα χαρακτήρισε ρωσική πρόκληση.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, με τη χώρα να κάνει λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Παρασκευή ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα κατά περισσότερων κινεζικών και ινδικών οντοτήτων. Το πακέτο πρέπει ακόμα να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις της Ε.Ε.

«Υπολογίζουμε στο 19ο πακέτο κυρώσεων της Ε.Ε. να είναι πραγματικά επώδυνο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνταχθούν με τους Ευρωπαίους», ανέφερε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του την Κυριακή.