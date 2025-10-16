Ανάλυση Reuters

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντάται με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή για να πιέσουν για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη σε μια περίοδο που το Κίεβο και η Μόσχα κλιμακώνουν τον πόλεμο με μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακά συστήματα, ενώ παράλληλα το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια σειρά από αεροπορικές εισβολές.

Από τότε που η σύνοδος κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο δεν κατάφερε να αποφέρει κάποια σημαντική πρόοδο στην ειρηνευτική προσπάθεια των ΗΠΑ, το Κίεβο χτυπά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου με drones, ενώ ρωσικές επιδρομές έχουν προκαλέσει σημαντικές διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία.

Η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκεται επίσης σε αναταραχή, αφότου η Πολωνία και η Εσθονία ανέφεραν ότι η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο τους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη τον περασμένο μήνα, προκαλώντας διαψεύσεις από τη Μόσχα. Έκτοτε έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Γερμανία και τη Δανία.

Ένας πρώην ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία προσπαθούν και οι δύο να αυξήσουν την πίεση και να βελτιώσουν τα χεριά τους ενόψει οποιουδήποτε νέου παραθύρου διαπραγματεύσεων και ότι δεν έχουν τους πόρους για να διατηρήσουν την τρέχουσα ένταση για πολύ.

«Νομίζω ότι δύο (ακόμα) μήνες είναι αρκετοί για αυτόν τον γύρο κλιμάκωσης», δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Ζελένσκι αναμένεται, μεταξύ άλλων, να πιέσει τον Τραμπ για αμερικανικούς πύραυλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα έθεταν τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας πυραύλων από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία επιδιώκει να αναβιώσει τη δυναμική στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας που έχει χαθεί από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, υπογραμμίζοντας τις κοινές αξίες, ενώ ταυτόχρονα υπόσχεται μια σκληρή απάντηση σε οποιαδήποτε ενέργεια των ΗΠΑ που θα μπορούσε να την βλάψει.

Ελπίδες μετά την Γάζα

Η ρητορική του Τραμπ μετατοπίστηκε υπέρ της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα, μετά από εβδομάδες έκφρασης απογοήτευσης για τον Πούτιν και την έλλειψη ρωσικής κίνησης προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Έχοντας προηγουμένως προτείνει ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραχωρήσει γη για να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στρατός του Κιέβου είναι ικανός να εκδιώξει τις δυνάμεις της Μόσχας από όλη την επικράτειά του και χλεύασε τη Ρωσία ως χάρτινη τίγρη.

Επαίνεσε επίσης τους Ουκρανούς, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή τόνου λίγο περισσότερο από μισό χρόνο αφότου αυτός και ο Ζελένσκι συγκρούστηκαν δημόσια στον Λευκό Οίκο. Παρόλα αυτά, πολλοί Ουκρανοί υποδέχτηκαν την αλλαγή τόνου με αδιαφορία και αμφέβαλλαν αν θα υποστηριζόταν από δράση.

Έκτοτε, δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την 1η Οκτωβρίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρείχαν πληροφορίες για ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

Ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Κίεβο δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα αναζωογονήσει την ειρηνευτική προσπάθεια του Τραμπ στην Ουκρανία και θα επικεντρωθεί περισσότερο στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, σύμβουλος στο γραφείο του Ζελένσκι, δήλωσε ότι μια αντιπροσωπεία ανώτερων Ουκρανών αξιωματούχων βρισκόταν στην Ουάσινγκτον ενόψει του ταξιδιού του Ζελένσκι για να παρουσιάσει σε Αμερικανούς αξιωματούχους μια «στρατηγική για την αύξηση του κόστους του πολέμου» για τη Ρωσία.

«Τα εργαλεία είναι πασίγνωστα: πύραυλοι κρουζ, κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενισχυμένη αεράμυνα», έγραψε στο X. «Θέλουμε ειρήνη, επομένως πρέπει να προβάλουμε ισχύ βαθιά στην καρδιά της Ρωσίας».

Ο Ζελένσκι φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας και άμυνας, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ - Ουκρανίας

Παρά τη μεταβαλλόμενη στάση του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δεσμευτεί για νέες προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, αντίθετα επιβλέπει τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού γνωστού ως PURL που επιτρέπει στους συμμάχους της Ουάσιγκτον να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για προμήθεια στην Ουκρανία.

Στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, προσπάθησε να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα, προειδοποιώντας για «κόστος για τη Ρωσία από τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της» και προτρέποντας τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις αγορές μέσω του PURL.

Οι Τραμπ και Ζελένσκι θα μπορούσαν επίσης να συζητήσουν την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για την Ουκρανία ώστε να μοιραστεί τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις πολλές συμφωνίες που αποσκοπούν στο να δοθεί στον Τραμπ μεγαλύτερο μερίδιο στην επιβίωση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι υπονόησε αυτή την εβδομάδα ότι τα αμερικανικά πυροβόλα όπλα Tomahawk θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας «Μεγάλης Συμφωνίας» που παρουσίασε στα τέλη του περασμένου μήνα ως έναν τρόπο για την Ουκρανία να προμηθευτεί αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον συναντήθηκε με αξιωματούχους της Raytheon, η οποία κατασκευάζει το Tomahawk, καθώς και της Lockheed Martin Corp, έγραψε στο Telegram ο κορυφαίος βοηθός του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ο Σεργκέι Σολόντκι, διευθυντής του think tank New Europe Center στο Κίεβο, δήλωσε ότι συγκεκριμένα όπλα, όπως οι πύραυλοι Tomahawk, είναι λιγότερο σημαντικά για την άμυνα του Κιέβου από τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου με συμμάχους για να διατηρηθεί η Ουκρανία εξοπλισμένη.

«Οι ΗΠΑ, με τις παύσεις στις παραδόσεις όπλων και τις αλλαγές στην προσέγγισή τους στην προμήθεια ή πώληση όπλων, επέτρεψαν στον Πούτιν να ονειρεύεται το γεγονός ότι η βοήθεια ήταν πάντα κοντά στο τέλος της», είπε.