Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε αυτήν την εβδομάδα από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πυραύλους Tomahawk προκειμένου να εξαναγκάσει τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να κάνει ειρήνη, μετέδωσε το Axios την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στο οπλικό σύστημα που ζήτησε για να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα, όμως Ουκρανός αξιωματούχος και άλλη πηγή, που γνωρίζει τι έγινε στη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι, επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τους πυραύλους Tomahawk.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι και Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλέστηκε Ουκρανό αξιωματούχο και άλλη πηγή με γνώση της συνάντησης των δύο ηγετών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ζητά τους Tomahawk από τις ΗΠΑ, όμως είναι το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ εκ μέρους της Ουκρανίας.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη ο Ζελένσκι τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα».

«Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Διότι, αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει» συνέχισε, και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να τεθούν όροι στη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποκριθεί με το ίδιο νόμισμα: «Αν επιτεθούν στην ενέργειά μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε (σ.σ. χτυπώντας στόχους που αφορούν την ενέργεια)». Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα όπλων και τα εργοστάσια παραγωγής.