Ο Ζελένσκι προτείνει κοινή αεροπορική ασπίδα με τους Ευρωπαίους συμμάχους

Η Ουκρανία θα ήθελε να κατασκευάσει μια κοινή ασπίδα αεράμυνας για την προστασία από τις ρωσικές απειλές, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας να δημιουργήσουν μια κοινή, πλήρως αξιόπιστη ασπίδα ενάντια στις ρωσικές εναέριες απειλές», είπε σε ομιλία του στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας μέσω βιντεοκλήσης.

Επίσης, ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να χαράξει νέα σύνορα στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η θέση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ είναι πραγματικά ισορροπημένη και υποστηρίζει την Ουκρανία, όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.