Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει συνάντηση με Τραμπ - «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Χαρακτηριστικά, γράφει στην ανάρτησή του: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

ΗΠΑ και Ουκρανία πλησιάζουν σε κοινό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο φαίνεται να έχουν προσεγγίσει περισσότερο μια κοινά συμφωνημένη φόρμουλα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την αντίδραση της Μόσχας και μια σειρά ανεπίλυτων ζητημάτων, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να έχει εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές του σχεδίου, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με την αμερικανική ομάδα, και αναμένει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επικοινωνήσουν με το Κρεμλίνο.

Στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, η Ουκρανία αποδέχεται την αρχή μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στις ανατολικές περιοχές, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίστοιχη απόσυρση δυνάμεων. Οι λεπτομέρειες έχουν σταλεί στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω του απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει δημόσια.

Ο Πούτιν έχει θέσει ως όρους την παραχώρηση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων του Ντονμπάς και την αποκήρυξη από την Ουκρανία της πρόθεσης ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Ουκρανία φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ορισμένες δύσκολες παραχωρήσεις, όπως την απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική γραμμή και την αναστολή της επιδίωξης ένταξης στο ΝΑΤΟ, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με ασαφείς όμως λεπτομέρειες για τη μορφή τους.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Νικολάιφ, Σούμι και Χάρκοβο, με την ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων για την παρακολούθηση της εφαρμογής.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε το σχέδιο σε δίωρη ενημέρωση Τύπου, τονίζοντας ότι ενισχύει τη θέση της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενίσχυσης της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς το Κίεβο από τις ΗΠΑ, σε περίπτωση απόρριψης.

Στις περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, η γραμμή ανάπτυξης στρατευμάτων αναγνωρίζεται de facto ως γραμμή επαφής, ενώ θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την αναδιάταξη των δυνάμεων και τον καθορισμό παραμέτρων ειδικών οικονομικών ζωνών. Οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων θα πρέπει να επικυρωθεί μέσω δημοψηφίσματος.

Η Ρωσία παραμένει ασαφής ως προς την αποδοχή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης και της απόσυρσης των δυνάμεών της, ενώ εκκρεμούν ζητήματα όπως ο έλεγχος του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια, που η Ουκρανία ζητεί να διαχειρίζεται από κοινού με τις ΗΠΑ.

Η συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε μετά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022. Δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, η ανατολική Ουκρανία έχει αποδεκατιστεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις σε πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Από το 2022, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει τις περιοχές Ντόνετσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, εκτός της Κριμαίας που κατέλαβε το 2014.