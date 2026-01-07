Ο Ζελένσκι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στην Ουάσινγκτον, καθώς στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες για ένα πλαίσιο τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας μετά τον πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αποτραπεί νέα επίθεση της Ρωσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξακολουθεί να μην έχει λάβει σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας για το ποια θα ήταν η αντίδρασή τους σε μια τέτοια επίθεση, σύμφωνα με το Reuters.