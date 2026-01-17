Ο Ζελένσκι διατάσσει επιτάχυνση εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακού εξοπλισμού στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή να επιταχυνθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσθετου ενεργειακού εξοπλισμού, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, καθώς το σύστημα, που έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, καλύπτει μόλις το 60% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

«Όλες οι σχετικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και η αύξηση των εισαγωγών πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά από σύσκεψη με ανώτατους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι εφαρμόζονται προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στην πρωτεύουσα Κίεβο και στα περίχωρά της, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πολύωρα μπλακ άουτ, ενώ δεκάδες πολυκατοικίες έχουν μείνει χωρίς θέρμανση, καθώς η θερμοκρασία έπεσε έως και στους -16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η κυβέρνηση και η κρατική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz συζήτησαν την εισαγωγή πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου εντός του έτους, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τους όγκους.

Όπως ανέφερε, πέρυσι η Naftogaz εισήγαγε 5,7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με κρατική χρηματοδότηση και κεφάλαια που παρείχαν διεθνείς εταίροι.

Η Ουκρανία αναγκάστηκε να ξεκινήσει και πάλι εισαγωγές φυσικού αερίου την άνοιξη του 2025, μετά τις επιθέσεις εκατοντάδων ρωσικών drones και πυραύλων σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου.

Η Naftogaz ανακοίνωσε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα η Ρωσία έπληξε τις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της έξι φορές.