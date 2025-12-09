Ζελένσκι: Είμαι έτοιμος για εκλογές στην Ουκρανία σε 60 με 90 μέρες - Τι ζητά από ΕΕ και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε την Τρίτη πως είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα του που δοκιμάζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια από τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022 στην ανατολική Ευρώπη.

Οι αναφορές Ζελένσκι για προσφυγή στις κάλπες έρχονται καθώς συνεχίζονται πυρετωδώς οι διπλωματικές διεργασίες στις ισχυρότερες πρωτεύουσες του κόσμου για μια λύση στο Ουκρανικό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε πως εάν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός των επόμενων 60-90 ημερών, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για τη διεξαγωγή των εκλογών εν μέσω του στρατιωτικού νόμου που είναι σε ισχύ.

Ακόμα, υποστήριξε πως η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της θα παρουσιάσουν σύντομα στις ΗΠΑ «τελειοποιημένα έγγραφα» επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, μετά από τις επαφές που είχε ο ίδιος ο Ζελένσκι με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο.

Οι ουκρανικές αρχές ζητούν επίσης ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τους εταίρους τους, σε περίπτωση συμφωνίας, προκειμένου να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στο μέλλον και ο Ζελένσκι είπε πως οι εν λόγω προτάσεις είναι στη διάθεση των ΗΠΑ για να τις αξιολογήσουν.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι ήρθαν αφού οι Financial Times μετέδωσαν νωρίτερα την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε προθεσμία μερικών ημερών στον Ζελένσκι ώστε να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Η αντίδραση της ΕΕ στα ρωσικά assets

Τα παραπάνω έρχονται ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Δεκεμβρίου τις Βρυξέλλες και καθώς οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να διαπραγματευτούν το σχέδιο της Κομισιόν για δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μέσω των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν μείνει στον... αέρα από τις κυρώσεις της Δύσης.

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, θέλει εγγυήσεις από άλλες χώρες της ΕΕ ότι θα μοιραστούν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις, εάν η Ρωσία καταφέρει να μηνύσει το Βέλγιο για το σχέδιο.

Το Reuters σημείωσε πως η συνέχιση της χρηματοδότησης και του αγώνα της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, καθώς η Ένωση θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως απειλή για την ίδια της την ασφάλεια.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ πιστεύουν ότι, όσο η Μόσχα είναι στρατιωτικά εμπλεκόμενη στην Ουκρανία, δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα της ΕΕ, δίνοντας στην Ευρώπη χρόνο να προετοιμάσει την άμυνά της.

Η Επιτροπή επιθυμεί να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο αποζημίωσης ύψους έως 165 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας από όλα τα ιδρύματα των χωρών της ΕΕ που κατέχουν ρωσικά μετρητά να τα ανταλλάξουν με ομόλογα της ΕΕ με τριπλό Α που εκδίδονται από την Επιτροπή. Τα μετρητά θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Ουκρανία σε δόσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών.

Για να κατανεμηθεί ο κίνδυνος ρωσικών αντιποίνων, το Βέλγιο θέλει άλλες χώρες του G7 που κατέχουν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς ή η Ιαπωνία, να υιοθετήσουν το σχέδιο της ΕΕ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στις 25 Νοεμβρίου ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να προχωρήσει μαζί με την ΕΕ στην παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο Guardian ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να παραδώσει οκτώ δισεκατομμύρια λίρες από περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Βρετανία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Ο Καναδάς δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα διερευνήσει μια τέτοια επιλογή, ενώ η Ιαπωνία δεν έχει ακόμη αποφασίσει συγκεκριμένα πώς θα επεκτείνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Το CNN σημείωσε σχετικά πως «η ρωσική πολιτική έχει σαφώς ως στόχο να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την ευκαιρία να σπείρει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Και η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει στη Μόσχα περισσότερα όπλα σε έναν πόλεμο πληροφοριών που αποσκοπεί να επηρεάσει το κοινό τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη».