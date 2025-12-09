FT, Reuters, CNN

Προθεσμία μερικών ημερών έδωσαν οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Αυτό τονίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Επιπλέον και σχετικά με ερωτήματα δημοσιογράφων για τις προοπτικές διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε πως είναι έτοιμος για εκλογές, καλώντας τους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Συμπλήρωσε πως με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας, εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός των επόμενων 60-90 ημερών

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Τα μηνύματα Τραμπ και η ενισχυμένη θέση της Ρωσίας - Η στάση της ΕΕ για τα 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, «ψηλά» στην ατζέντα της διεθνούς ειδησεογραφίας παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη στάση που κρατούν οι ΗΠΑ για την ένοπλη σύγκρουση που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται ο διπλωματικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Financial Times μετέδωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι απεσταλμένοι του Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προθεσμία μερικών ημερών για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα αποδεχόταν εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι FT.

Το αμερικανικό CNN ανέφερε σε ανάλυση του πως το «διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ του Τραμπ και της Ευρώπης είναι δώρο προς τον (Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ αποκάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ ως «αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών υπό την ηγεσία αδύναμων ανθρώπων» Πρόσθεσε πως θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται στον απόηχο του πλάνου για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που εξήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τον ρόλο που δίνει η Ουάσινγκτον στην Ευρώπη.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αυτή η επιθυμία δεν μεταφράζεται σε πολιτική, σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις» ανέφερε το έγγραφο.

Η αντίδραση της ΕΕ στα ρωσικά assets

Τα παραπάνω έρχονται ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Δεκεμβρίου τις Βρυξέλλες και καθώς οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να διαπραγματευτούν το σχέδιο της Κομισιόν για δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μέσω των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν μείνει στον... Αέρα από τις κυρώσεις της Δύσης.

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, θέλει εγγυήσεις από άλλες χώρες της ΕΕ ότι θα μοιραστούν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις, εάν η Ρωσία καταφέρει να μηνύσει το Βέλγιο για το σχέδιο.

Το Reuters σημείωσε πως η συνέχιση της χρηματοδότησης και του αγώνα της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, καθώς η Ένωση θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως απειλή για την ίδια της την ασφάλεια.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ πιστεύουν ότι, όσο η Μόσχα είναι στρατιωτικά εμπλεκόμενη στην Ουκρανία, δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα της ΕΕ, δίνοντας στην Ευρώπη χρόνο να προετοιμάσει την άμυνά της.

Η Επιτροπή επιθυμεί να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο αποζημίωσης ύψους έως 165 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας από όλα τα ιδρύματα των χωρών της ΕΕ που κατέχουν ρωσικά μετρητά να τα ανταλλάξουν με ομόλογα της ΕΕ με τριπλό Α που εκδίδονται από την Επιτροπή. Τα μετρητά θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Ουκρανία σε δόσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών.

Για να κατανεμηθεί ο κίνδυνος ρωσικών αντιποίνων, το Βέλγιο θέλει άλλες χώρες του G7 που κατέχουν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς ή η Ιαπωνία, να υιοθετήσουν το σχέδιο της ΕΕ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στις 25 Νοεμβρίου ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να προχωρήσει μαζί με την ΕΕ στην παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο Guardian ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να παραδώσει οκτώ δισεκατομμύρια λίρες από περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Βρετανία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Ο Καναδάς δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα διερευνήσει μια τέτοια επιλογή, ενώ η Ιαπωνία δεν έχει ακόμη αποφασίσει συγκεκριμένα πώς θα επεκτείνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Το CNN σημείωσε σχετικά πως «η ρωσική πολιτική έχει σαφώς ως στόχο να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την ευκαιρία να σπείρει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Και η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει στη Μόσχα περισσότερα όπλα σε έναν πόλεμο πληροφοριών που αποσκοπεί να επηρεάσει το κοινό τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη».