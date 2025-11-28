Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υπαναχωρήσει από την προθεσμία της Ημέρας των Ευχαριστιών για συμφωνία στην Ουκρανία, παρά την επιθυμία του να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός.

Όπως επισημαίνει το CNN, πρόκειται για ένα βασικό σήμα ότι η επερχόμενη τελική φάση της ειρηνευτικής του πρωτοβουλίας – πλέον μια συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, και του Κρεμλίνου – δύσκολα θα φέρει μια αιφνιδιαστική λύση για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα χάσματα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας παραμένουν τεράστια, και οι λόγοι της αδιαλλαξίας τους είναι υπερβολικά ποτισμένοι με θυσίες, αγωνία και αίμα.

Η απροθυμία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να δεχθεί οποιαδήποτε πρόταση που δεν τον αφήνει με τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής ουκρανικής περιοχής του Ντονέτσκ θα παραμείνει προφανής τις επόμενες ημέρες.

Το κρίσιμο δίλημμα για τον Ζελένσκι

Από την άλλη, το ουσιαστικό δίλημμα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει εφιαλτικό: να σταθμίσει τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας από ΗΠΑ και Ευρώπη έναντι της βαθιάς πολιτικής και στρατιωτικής ζημιάς που θα προκαλούσε οποιαδήποτε παραχώρηση στο Ντονιέτσκ.

Είναι μια κακή επιλογή ακόμη κι αν η συμφωνία τηρηθεί. Δεν υπάρχει επιλογή, εάν μακροπρόθεσμα, όπως στο παρελθόν, το Κρεμλίνο δεν τηρήσει τη συμφωνία.

Αλλά το άμεσο μέλλον δεν φέρνει καλύτερα νέα. Ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς περιβάλλει πλέον την κυβέρνηση Ζελένσκι μετά την παραίτηση Γερμάκ.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει κρίση ανθρώπινου δυναμικού. Η χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου είναι αμφίβολη για το επόμενο έτος, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως μπορεί να καλύψει το κενό.

Και στις γραμμές του μετώπου, τρεις ξεχωριστές κρίσεις εξελίσσονται: η Ρωσία προελαύνει γρήγορα στη Ζαπορίζια, αργά αλλά αναπόφευκτα στο Ποκρόβσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ, και προωθείται στο Κουπιάνσκ, πιο βόρεια. Η Ουκρανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τόσες πολλές εστίες φωτιάς με τόσο λίγους στρατιώτες.

Το υπόλοιπο τμήμα του Ντονέτσκ που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου βρίσκεται επίσης σε κίνδυνο αυτόν τον χειμώνα. Ο μεγάλος στρατιωτικός κόμβος του Κραματόρσκ βρίσκεται ήδη υπό επιθέσεις ρωσικών drones μικρού βεληνεκούς, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις είναι αρκετά κοντά.

Το Κίεβο δεν θα ανακτήσει σύντομα εδάφη από τη Ρωσία. Ο υπολογισμός για το Κίεβο και τους συμμάχους του δεν είναι πλέον πότε θα μπορέσουν να αντιστρέψουν την πορεία του πολέμου, αλλά αν μπορούν να κάνουν τους Ρώσους να λυγίσουν πρώτοι.