Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακάλεσε την ουκρανική υπηκοότητα του δημάρχου της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, την Τρίτη. Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε ότι η κίνηση βασίστηκε σε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Τρουχάνοφ έχει και ρωσική υπηκοότητα.

Ο Τρουχάνοφ αρνείται ότι διαθέτει ρωσική υπηκοότητα και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η Ουκρανία απαγορεύει την κατοχή ρωσικής υπηκοότητας από πολίτες της, και ο Τρουχάνοφ - δήμαρχος του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας από το 2014- είχε αντιμετωπίσει ξανά κατηγορίες διπλής υπηκοότητας στη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.

Η SBU ανήρτησε στο Telegram φωτογραφία που, όπως ανέφερε, απεικονίζει σελίδα ρωσικού διαβατηρίου με το όνομα και τη φωτογραφία του Τρουχάνοφ. Η υπηρεσία τόνισε ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία οδήγησαν στην απόφαση ανάκλησης της ουκρανικής ιθαγένειας.

Ο Τρουχάνοφ επίσης τελεί υπό έρευνα από το 2017 για κατηγορίες υπεξαίρεσης, τις οποίες αρνείται. Μία πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα και από άλλα δύο πρόσωπα. Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να ανακαλεί την υπηκοότητα πολιτών.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο Telegram ότι «η ρωσική υπηκοότητα ορισμένων ατόμων έχει επιβεβαιωθεί» και ότι έχουν υπογραφεί σχετικές διατάξεις, χωρίς να αναφέρει ονόματα.