Techcrunch

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση την Παρασκευή στην Italian Tech Week στο Τορίνο και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να προβλέψει ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα "μέσα στις επόμενες δεκαετίες", σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Μιλώντας με τον Τζον Έλκαν, απόγονο της ιταλικής δυναστείας Ανιέλι, ο Μπέζος - ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής της διαστημικής εταιρείας Blue Origin - υποστήριξε ότι οι άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα «κυρίως επειδή το θέλουν», ενώ τα βαριά και κοπιαστικά καθήκοντα θα τα αναλαμβάνουν ρομπότ, με τεράστια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να αιωρούνται από πάνω.

Η δήλωση του Μπέζος θυμίζει κάπως μια προσπάθεια να ξεπεράσει τον διαστημικό του αντίπαλο, Έλον Μασκ. Ο Μασκ έχει περάσει χρόνια προβλέποντας ότι οι άνθρωποι θα αποικίσουν τον Άρη και έχει πει ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν εκεί μέχρι το 2050 – που, πρακτικά, είναι πολύ κοντά.

Ίσως και οι δύο δισεκατομμυριούχοι να έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα... ή ίσως ξέρουν κάτι που εμείς, που ανανεώνουμε τις καταχωρίσεις στο Zillow, δεν γνωρίζουμε.

Ο Μπέζος εμφανίστηκε εξίσου αισιόδοξος και σε άλλα θέματα, υπερασπιζόμενος την επενδυτική «έκρηξη» στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε «καλό» είδος φούσκας, καθώς είναι «βιομηχανική» και όχι «χρηματοοικονομική».

«Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη εποχή για να είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον», φέρεται να δήλωσε. Την ίδια στιγμή, μέλη του ακροατηρίου (τουλάχιστον στη φαντασία μας) αντάλλαζαν αβέβαια βλέμματα μέσα στο αμφιθέατρο του Τορίνο.









