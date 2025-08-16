Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί όχι», μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δεν οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για την πρόοδο της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Χ τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα κι ότι η Ουκρανία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μετέχει στις συνομιλίες αυτές σε όλα τα στάδια.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με μια συνομιλία μεταξύ μας προτού προσκαλέσουμε σε αυτή και Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνομιλία αυτή κράτησε για πάνω από μιάμιση ώρα, περιλαμβανομένης της περίπου ωριαίας διμερούς συζήτησης με τον Πρόεδρο Τραμπ» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Συμπλήρωσε ότι «η Ουκρανία επανεπιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα βασικά σημεία της συζήτησής τους».

Πρόσθεσε δε ότι «είναι σημαντική η ισχύς της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών σημαντικά ζητήματα και ένα τριμερές σχήμα είναι κατάλληλο γι’ αυτό».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μάλιστα, γνωστοποίησε και επίσημα τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι: «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση».

«Είναι σημαντικό να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι σε κάθε στάδιο για να διασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική», ανέφερε.

«Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά αναφορικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Τραμπ: Αν πάνε όλα καλά με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, θα προγραμματίσουμε συνάντηση με Πούτιν

Μετά την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, «σπουδαία και πολύ επιτυχημένη» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνάντηση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η απευθείας επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί μιας προσωρινής εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν διατηρείται.

Μάλιστα, Ο τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το απόγευμα τον Λευκό Οίκο, ενώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα προγραμματιστεί στη συνέχεια και συνάντηση με τον Πούτιν.

Όπως τόνισε, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τονπρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σεβαστού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».