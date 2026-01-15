NBC, Reuters, CNN

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές στην ομάδα εθνικής ασφάλειας ότι τυχόν στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν θα πρέπει να είναι σύντομη και αποφασιστική, χωρίς να εξελιχθεί σε παρατεταμένη σύγκρουση, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει περιορισμένα σενάρια πλήγματος εν μέσω αυξανόμενης έντασης.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ένα άτομο προσκείμενο στον Λευκό Οίκο και μίλησαν στο NBC.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα, ανέφεραν οι πηγές.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν στην περιοχή όλα τα μέσα που θα απαιτούνταν για να αντιμετωπιστεί μια επιθετική ιρανική αντίδραση, την οποία αναμένουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Τραμπ στην έγκριση μιας πιο περιορισμένης στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, τουλάχιστον αρχικά, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα κλιμάκωσης — εφόσον τελικά αποφασίσει να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, ανέφεραν ο Αμερικανός αξιωματούχος και μία από τις πηγές.

Όπως σημείωσαν, πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις. Κατά την επίσκεψή του στο Ντιτρόιτ την Τρίτη, ο Τραμπ είπε στους Ιρανούς διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» και χαρακτήρισε την κατάσταση στη χώρα «εύθραυστη».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ένα άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο ανέφεραν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να υλοποιήσει τις επανειλημμένες υποσχέσεις του προς τους διαδηλωτές στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν στρατιωτικά για να τους στηρίξουν στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν το καθεστώς.

Την Τρίτη, ο Τραμπ παρουσίασε στην ομάδα εθνικής ασφάλειας τι επιδιώκει να επιτύχει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν, και το υπουργείο Άμυνας διαμόρφωσε επιλογές που ανταποκρίνονται στους στόχους του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δεύτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και μία από τις πηγές. Οι προσαρμοσμένες αυτές επιλογές επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Τραμπ την Τετάρτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Reuters - Τραμπ: Σταμάτησαν οι εκτελέσεις, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη

Υπενθυμίζεται ότι, για σημάδια αποκλιμάκωσης της σφοδρής καταστολής με την οποία αντιμετωπίζει το Ιράν τα πλήθη του κόσμου που διαδηλώνουν από το τέλος του 2025 σε όλη τη χώρα έκανε λόγο την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των προειδοποιήσεων που έχει στείλει η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη για στρατιωτική επέμβαση εφόσον το καθεστώς δεν υποχωρήσει έναντι των διαδηλωτών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως του μεταφέρθηκε ότι οι δολοφονίες στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν υποχωρούν.

🚨 BREAKING: Donald Trump reveals he's been told the killing of protestors in Iran is STOPPING and that no executions are planned.



This matters. A LOT.



PRAY FOR PEACE.

The PEOPLE must win.



Trump made it crystal clear:

If the killing continues, the U.S. WILL get involved.

Ο ίδιος υποστήριξε «πιστεύω πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για εκτελέσεις μεγάλης κλίμακας. Αυτό μου έχει μεταφερθεί, θα δούμε εάν ισχύει».

Όταν ρωτήθηκε ποιος του είπε ότι οι δολοφονίες σταμάτησαν, ο Τραμπ τις χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά».

Ο πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, λέγοντας «θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης» πριν σημειώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έλαβε μια «πολύ καλή δήλωση» από το Ιράν.

ΥΠΕΞ Ιράν στο Fox News: Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi said in an interview with Fox News Channel’s Special Report that Iran has 'no plan' to carry out hangings, when asked about the anti-government protests in the country https://t.co/ZUOTw7eqLc pic.twitter.com/zp97IHNGj1 — Reuters (@Reuters) January 15, 2026

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Απομακρύνονται διπλωματικό προσωπικό και πολίτες από το Ιράν

προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας ότι, «δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τυχόν ταξιδιωτικά τους σχέδια σε περίπτωση διαταραχών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αξιολογούν εκ νέου την ανάγκη μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες καταστάσεις στις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η Πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και προετοιμασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico έκλεισε προσωρινά η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και το προσωπικό θα εργάζεται εξ αποστάσεως για ένα διάστημα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να «εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν» λόγω της κατάστασης στη χώρα. Η Πολωνία προειδοποίησε τους πολίτες της για τα «ταξίδια προς και μέσω του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής». Στο Ιράν βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης

Reuters: Ασαφής παραμένει ο χρόνος της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αν και το εύρος και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν ασαφή.

Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ —τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή— πραγματοποιούνται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε μέρος του προσωπικού δόθηκε εντολή να αποχωρήσει από τη βάση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσα ενδείξεις μαζικής μεταφοράς στρατευμάτων σε στάδιο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως είχε συμβεί λίγες ώρες πριν από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα πέρυσι.

Η Βρετανία αποσύρει επίσης μέρος του προσωπικού της από αεροπορική βάση στο Κατάρ ενόψει ενδεχόμενων αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε η εφημερίδα The I Paper. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν είχε άμεσο σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου έχουν αναφερθεί χιλιάδες νεκροί στην καταστολή της αναταραχής κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεπερνά τους 2.600.

«Το Ιράν δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιας κλίμακας καταστροφή», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας ξένους εχθρούς.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έκανε λόγο για «τη βίαιη καταστολή χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

CNN - Τι εξετάζουν οι ΗΠΑ για νέα πλήγματα στο Ιράν: Τα όπλα και οι πιθανοί στόχοι

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, αυτή τη φορά δηλώνοντας στήριξη προς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα ήταν πολύ διαφορετικό και πιο σύνθετο από τους περσινούς βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι απίθανο να μοιάζει με τα μεμονωμένα πλήγματα του περασμένου καλοκαιριού κατά τριών πυρηνικών στόχων, εκτιμούν αναλυτές στο CNN.

Μια επίθεση σε στήριξη των διαδηλωτών θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα κέντρων διοίκησης και άλλων στόχων που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Μπασίτζ και την ιρανική αστυνομία.

Όμως, τα συγκεκριμένα κέντρα διοίκησης βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο τα αμερικανικά πλήγματα να προκαλέσουν απώλειες μεταξύ αμάχων, σημειώνουν οι αναλυτές.

«Ό,τι κι αν κάνει (η Ουάσινγκτον), πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβές, χωρίς καμία απώλεια εκτός των IRGC», δήλωσε ο αναλυτής Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με έδρα τη Χαβάη.

Ποια όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν

Ενώ τα βομβαρδιστικά B-2 αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος της περσινής αμερικανικής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το ευρύτερο φάσμα στόχων που εξετάζεται σήμερα ενδέχεται να ταιριάζει περισσότερο σε άλλα αμερικανικά οπλικά συστήματα, εκτιμούν οι αναλυτές.

«Τα περιφερειακά αρχηγεία και οι βάσεις των IRGC μπορούν να πληγούν με πυραύλους κρουζ Tomahawk», δήλωσε ο Σούστερ.

Οι ιδιαίτερα ακριβείς Tomahawk μπορούν να εκτοξευθούν από αμερικανικά υποβρύχια και πλοία επιφανείας μακριά από τις ιρανικές ακτές, μειώνοντας τον κίνδυνο απωλειών για τις ΗΠΑ.

Μια ακόμη επιλογή είναι ο πύραυλος Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), ο οποίος φέρει διατρητική κεφαλή 1.000 λιβρών και έχει εμβέλεια έως 1.000 χιλιόμετρα.

Μπορεί να εκτοξευθεί από μεγάλη απόσταση από διάφορα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως τα F-15, F-16 και F-35, καθώς και από βομβαρδιστικά B-1, B-2 και B-52, αλλά και από μαχητικά F/A-18 του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο οπλοστάσιο θα μπορούσαν να περιληφθούν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Είναι απίθανο να δούμε επανδρωμένα αεροσκάφη να ρίχνουν όπλα μικρής εμβέλειας ή βόμβες ελεύθερης πτώσης, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υπερβολικά επικίνδυνο», ανέφερε ο Λέιτον.