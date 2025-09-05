Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ «έχασαν Ινδία και Ρωσία» από την Κίνα

Νέες αιχμές για την Κίνα άφησε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ έχασαν την Ινδία και τη Ρωσία από την Κίνα.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ εμφάνισε τους ηγέτες της Ρωσίας (Βλαντιμίρ Πούτιν), της Κίνας (Σι Τζινπίγνκ) και της Ινδίας (Ναρέντρα Μόντι) σε κοινή φωτογραφία από τη Σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)

Στο σχόλιο του, ο Τραμπ ανέφερε «φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!».

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται στον απόηχο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Reuters εκτίμησε πως η παρέλαση ακολούθησε την υψηλού προφίλ συνάντηση του Σι με τον Ινδό πρωθυπουργό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Σύνοδο της SCO στο Τιαντζίν, καθώς και την σπάνια επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στο Θιβέτ τον προηγούμενο μήνα.

Αυτή η επίδειξη διπλωματικής ισχύος, αντοχής και γεωπολιτικών φιλοδοξιών έχει συμβάλει στην εκτόνωση ανησυχιών ορισμένων παρατηρητών για τη ζωτικότητα του 72χρονου προέδρου, η οποία σχετίζεται με περιστασιακές απουσίες και — μέχρι στιγμής άγνωστα — σχέδια διαδοχής.

Έχει επίσης βοηθήσει στην απόσπαση της προσοχής του εσωτερικού κοινού από την επιβράδυνση της ανάπτυξης, λένε οι ειδικοί.