Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, πλαισιωμένος από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ξεκίνησε μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας στο Πεκίνο, ενισχύοντας την εικόνα της Κίνας ως ισχυρού και αξιόπιστου διεθνούς εταίρου

Όταν ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ διοργάνωσε την πρώτη του παρέλαση για την επέτειο της λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 2015, είχε τοποθετήσει τους δύο προκατόχους του στο πλευρό του, σε μια επίδειξη σεβασμού και συνέχεια της ηγεσίας.

Όπως σχολιάζει το Reuters, δέκα χρόνια αργότερα, έχοντας εξαλείψει την εσωτερική αντιπολίτευση και υπηρετώντας μια πρωτοφανή τρίτη θητεία ως πρόεδρος, ο Σι ήταν πλαισιωμένος την Τετάρτη στην παρέλαση για την 80ή επέτειο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Οι ηγέτες του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν διάσπαρτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών.

Η παρέλαση ακολούθησε την υψηλού προφίλ συνάντηση του Σι με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρεντρά Μόντι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Τιαντζίν, καθώς και την σπάνια επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στο Θιβέτ τον προηγούμενο μήνα.

Αυτή η επίδειξη διπλωματικής ισχύος, αντοχής και γεωπολιτικών φιλοδοξιών έχει συμβάλει στην εκτόνωση ανησυχιών ορισμένων παρατηρητών για τη ζωτικότητα του 72χρονου προέδρου, η οποία σχετίζεται με περιστασιακές απουσίες και — μέχρι στιγμής άγνωστα — σχέδια διαδοχής.

Έχει επίσης βοηθήσει στην απόσπαση της προσοχής του εσωτερικού κοινού από την επιβράδυνση της ανάπτυξης, λένε οι ειδικοί.

«Αυτή η εβδομάδα θριαμβευτικής διπλωματίας για τον Σι δείχνει ότι εξακολουθεί να έχει πλήρη έλεγχο της ελίτ της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος», δήλωσε ο Νιλ Τόμας από την Asia Society, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αδυνατώντας να αποκτήσει την ίδια νομιμοποίηση από την οικονομική ανάπτυξη όπως οι προκάτοχοί του, ο Σι έχει στραφεί προς τον εθνικισμό «για να το αντισταθμίσει», είπε ο Τόμας.

«Είναι ένας τρόπος να αποσπάσει την προσοχή από τις οικονομικές προκλήσεις και να κάνει τους πολίτες του υπερήφανους που είναι Κινέζοι, ακόμη κι αν είναι πιο δύσκολο να το αισθανθούν από την καθημερινή εμπειρία ανεργίας, πτώσης τιμών ακινήτων και στασιμότητας μισθών».

Ο Σι τόνισε την εικόνα του ως γηραιού statesman μέσα από τις επιλογές του στην εμφάνιση: Ένα γκρι κοστούμι στο στυλ αυτών που φορούσε ο Μάο Τσετούνγκ, ταιριαστό με τα γκριζαρισμένα του μαλλιά, σε αντίθεση με τα μαύρα κοστούμια των ομολόγων του και τη δική του μαύρη ενδυμασία πριν από μια δεκαετία.

Ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ, του οποίου ο ρόλος έχει μειωθεί στο εσωτερικό, είχε αναλάβει σχετικά μικρές συναντήσεις με τους ηγέτες της Μαλαισίας και του Ουζμπεκιστάν. Οι υψηλού προφίλ συναντήσεις με τον Κιμ, τον Μόντι, τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και αρκετούς άλλους ανατέθηκαν στον Τσάι Τσι, επικεφαλής της Κεντρικής Γραμματείας του κόμματος, υπεύθυνη για τη τεράστια διοίκηση του κόμματος.

Σημειώνεται ότι, πολλές χώρες που έστειλαν τους ηγέτες τους στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα έχουν πληγεί από τους δασμούς που επέβαλε φέτος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, η οποία παραμένει σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, πλήττοντας τις κυρώσεις λόγω της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία.

Σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, ο Μόντι και ο Πούτιν περπάτησαν προς τον Σι για μια συζήτηση κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, υπογραμμίζοντας τις προσωπικές εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Μόντι, καθώς και την αποτυχία της Ουάσιγκτον να εντάξει την παραδοσιακά μη ευθυγραμμισμένη Ινδία στην αντιπαράθεση κατά της Ρωσίας και της Κίνας.

«Τελικά, ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που οδηγούν την επίδειξη αλληλεγγύης της SCO είναι η πολιτική των ΗΠΑ», δήλωσε ο Έβεν Πέι, διευθυντής της στρατηγικής συμβουλευτικής εταιρείας Trivium China.

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την στρατιωτική παρέλαση «όμορφη» και «πολύ, πολύ εντυπωσιακή», έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι η Κίνα συνεργάζεται με τον Πούτιν και τον Κιμ για να «συνωμοτήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Το Κρεμλίνο απάντησε ότι δεν υπάρχει συνωμοσία και υπέθεσε ότι τα σχόλια του Τραμπ ήταν ειρωνικά.