Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο στοχοποιεί τις τράπεζες για αυτό που η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει ως μεροληπτικές και πολιτικοποιημένες πρακτικές.

«Το Διάταγμα δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού συστήματος να αφαιρέσουν τον “κίνδυνο φήμης” και άλλες παρόμοιες έννοιες που επιτρέπουν πολιτικοποιημένες ή παράνομες πρακτικές αποεπένδυσης ή αποκλεισμού από τις οδηγίες, τα εγχειρίδια εξετάσεων και λοιπό κανονιστικό υλικό τους», αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η εντολή καλεί επίσης τους αρμόδιους φορείς «να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περαιτέρω καταπολέμηση πολιτικοποιημένων ή παράνομων δραστηριοτήτων αποτραπεζικοποίησης», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν να λάβει μέτρα κατά τραπεζών, οι οποίες φέρονται να απέκλεισαν πελάτες για πολιτικούς λόγους.