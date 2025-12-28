Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Είμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, στις κρίσιμες συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες με στόχο την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Ουκρανία ότι θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενος περίπου στις 13:30, τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας) τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κατοικία του στη Φλόριντα για να συζητήσουν το σχέδιο.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

Μετά από τη διμερή συνάντηση των Τραμπ και Ζελένσκι θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον οποίο είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία. «Θα καλέσω επίσης τον πρόεδρο Πούτιν μετά τη συνάντηση και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι, μιλώντας σε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η ρωσική προεδρία καλεί το Κίεβο να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος,

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο Τραμπ με τον Πούτιν, λέγοντας πως αυτή έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο»

Νωρίτερα Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, είχε δηλώσει μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Εζυρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ στη Φλόριντα. «Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».