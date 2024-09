ΗΠΑ εκλογές

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αν επανεκλεγεί πρόεδρος θα συγκροτήσει μια επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου του κυβερνητικού έργου, προσθέτοντας πως ο Ίλον Μασκ, που είχε εισηγηθεί την ίδρυσή της, συμφώνησε να τεθεί επικεφαλής της.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση αυτή σε ομιλία που παραχωρεί σε κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Η Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει πρώτη, νωρίτερα σήμερα, ότι ο Τραμπ θα στήριζε δημόσια τη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής.

Ο πρώην πρόεδρος συζητούσε με στελέχη του επιτελείου του εδώ και εβδομάδες επί της ιδέας συγκρότησης μιας επιτροπής που θα ελέγχει την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, τόνισαν άνθρωποι με γνώση αυτών των συνομιλιών. Σήμερα, ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που υποστήριξε δημόσια την ιδέα, την οποία έχει προτείνει ο Μασκ, μεγάλος δωρητής και εξέχων υποστηρικτής του μεγιστάνα για επανεκλογή του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Μασκ στις 13 Αυγούστου, ο Τραμπ είπε ότι θα «λάτρευε» μια επιτροπή κυβερνητικής αποδοτικότητας, χωρίς ωστόσο να πει εάν θα προβεί σε αυτό το βήμα εφόσον κερδίσει τις εκλογές.

Ο Μασκ δήλωσε επίσης σε ένα podcast στις 19 Αυγούστου ότι είχε συνομιλίες με τον πρώην πρόεδρο για το θέμα και ότι θα τον ενδιέφερε να υπηρετήσει στη συγκεκριμένη επιτροπή.

Το όργανο αυτό θα διεξάγει «έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο αλλά και έλεγχο των επιδόσεων ολόκληρης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» και θα διατυπώσει «συστάσεις για δραστική μεταρρύθμιση», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Μασκ είχε επαναλάβει νωρίτερα την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός στο να είναι μέλος αυτής της επιτροπής. «Ανυπομονώ να υπηρετήσω την Αμερική αν παρουσιαστεί η ευκαιρία», έγραψε ο Μασκ στο X.

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7