Ο Τραμπ θέλει τον Μασκ στην κυβέρνησή του, εφόσον εκλεγεί

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήθελε να προσφέρει μια θέση στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ στην κυβέρνησή του, εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Είναι πολύ έξυπνος τύπος. Σίγουρα θα το έκανα, αν το έκανε, σίγουρα θα το έκανα. Είναι ένας πανέξυπνος τύπος», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα προσέφερε στον Μασκ μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο ή μια θέση συμβούλου, μετέδωσε τη Δευτέρα το Reuters.

Ο Μασκ δεν απάντησε στα σχόλια του Τραμπ, έκανε ωστόσο μια ανάρτηση στην οποία επισύναψε μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε μέσω AI και τον απεικονίζει να μιλάει από το βήμα του «Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» («D.O.G.E. Department of Government Efficiency») στο X.

Το ακρωνύμιο φαίνεται να είναι μια αναφορά στο Dogecoin, χαρτονόμισμα που ο Μασκ έχει προωθήσει στο παρελθόν.

«Είμαι διατεθειμένος να υπηρετήσω», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

