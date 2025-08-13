Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ζητήσει από τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου να παρατείνουν τον ομοσπονδιακό έλεγχο της αστυνομικής δύναμης της Ουάσιγκτον πέραν των 30 ημερών, εντείνοντας την εκστρατεία του για την άσκηση της προεδρικής εξουσίας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οποιαδήποτε ενέργεια του Κογκρέσου θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Προηγουμένως είχε απειλήσει να επεκτείνει τις προσπάθειές του σε άλλες πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το έγκλημα.

Δεν είναι σαφές πώς η ανάληψη του ελέγχου της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον από τον Τραμπ θα μπορούσε να επαναληφθεί αλλού. Για να αναλάβει τον έλεγχο τη Δευτέρα, ο Τραμπ επωφελήθηκε από έναν ομοσπονδιακό νόμο, τον District of Columbia Home Rule Act, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να το πράξει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για διάστημα έως 30 ημερών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι θα αποστέλλει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη, μια τακτική που εφάρμοσε στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και εκατοντάδες πεζοναύτες των ΗΠΑ σε απάντηση στις διαμαρτυρίες για τις επιδρομές της κυβέρνησής του κατά των μεταναστών.

Οι έκτακτες κινήσεις του Τραμπ στην Ουάσιγκτον αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει προσεγγίσει τη δεύτερη θητεία του, καταστρέφοντας πολιτικές νόρμες και νομικές ανησυχίες για να δοκιμάσει τα όρια της εξουσίας του.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η πρωτεύουσα έχει πληγεί από κύμα βίαιων εγκλημάτων και εκτεταμένη έλλειψη στέγης, παρά το γεγονός ότι οι στατιστικές για την εγκληματικότητα τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε δημοτικό επίπεδο δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί κατακόρυφα από το 2023.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι αν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, μπορεί να κηρύξει «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για να παρατείνει το όριο των 30 ημερών. Δεν ήταν αμέσως σαφές σε ποια νομική εξουσία αναφερόταν ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να επιτρέπει στον πρόεδρο να παρατείνει μονομερώς το όριο των 30 ημερών», δήλωσε η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, αναφερόμενη στον Νόμο για την Αυτοδιοίκηση. «Αν περάσουν οι 30 ημέρες, τελείωσε.

Ο πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει δηλώσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει πολυάριθμες πρωτοφανείς εκτελεστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικά υψηλών δασμών στις εισαγωγές από το εξωτερικό και της ευρείας κλίμακας καταστολής της μετανάστευσης. Πολλοί έχουν ασκήσει αγωγές αμφισβητώντας την εξουσία του.