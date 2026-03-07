Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα κρατούσε ασαφές το τελικό του σχέδιο για το Ιράν, φαίνεται πλέον να διατυπώνει πιο ξεκάθαρα τις επιδιώξεις του, δηλώνοντας ότι θέλει να έχει λόγο για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όπως αναφέρει το BBC, ο πόλεμος έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως «πόλεμος επιλογής» του Τραμπ. Ο ίδιος δηλώνει ότι επιθυμεί να επιλεγεί ένας «μεγάλος και αποδεκτός ηγέτης» για το Ιράν, αφού προηγηθεί «άνευ όρων παράδοση» της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Τεχεράνη εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το ενδεχόμενο παρέμβασης των ΗΠΑ στη διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς έχει βαθιά καχυποψία απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Παρά τις διαφορές μεταξύ μεταρρυθμιστών, πραγματιστών και σκληροπυρηνικών, όλες οι πλευρές συμφωνούν σε έναν βασικό στόχο: τη διατήρηση του συστήματος εξουσίας.

Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σύγκρουσης, οι σκληροπυρηνικοί φαίνεται να διατηρούν τον έλεγχο. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν θα αποδεχόταν ως διάδοχο τον 56χρονο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του νεκρού ανώτατου ηγέτη, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο επικρατέστερος υποψήφιος.

Η διαδικασία επιλογής νέου ανώτατου ηγέτη είναι από τη φύση της μυστική. Η απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Ειδικών, ένα σώμα περίπου 88 ανώτερων κληρικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνεδριάσεις τους συνεχίζονται ακόμη και μετά τους πρόσφατους βομβαρδισμούς σε κτίρια στην Τεχεράνη και στην ιερή πόλη Κομ.

Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αναφέρονται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Χασάν Χομεϊνί – εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί – καθώς και ο ανώτερος νομικός Αλιρεζά Αραφί. Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να επιλεγεί ακόμη και συλλογική ηγεσία αντί ενός μόνο προσώπου.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα της χώρας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε ή αν θα ανακοινωθεί ο διάδοχος, καθώς το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι όποιος αναλάβει την ηγεσία θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης στόχο.

Μέχρι στιγμής, ο μόνος που μιλά ανοιχτά για το θέμα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε: «Οι περισσότεροι από αυτούς που είχαμε υπόψη μας είναι πλέον νεκροί».

