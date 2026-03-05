Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμούσε ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό θα είχαν ελάχιστες απώλειες Αμερικανών και περιορισμένες επιπτώσεις στην οικονομία. Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να αμφισβητούν αυτή την εκτίμηση.

Ήδη, έξι Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί, ενώ όπως αναφέρουν οι NYT, οι σύμμαχοι του Κόλπου δέχονται επιθέσεις. Η χρηματιστηριακή αγορά ταλαντεύεται. Οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται. Ο αμερικανικός στρατό δαπανά, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Αν και δεν έχουν σταλεί ακόμη αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στο ιρανικό έδαφος, η κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει την αποστολή στρατιωτών. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση ενδέχεται να μην είναι σύντομη.

«Επιταχύνουμε, δεν επιβραδύνουμε», δήλωσε ο κ. Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Ακόμα και σήμερα φτάνουν περισσότερα βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη».

Πριν αποφασίσει να ξεκινήσει μια νέα σειρά πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ιράν, που άρχισαν το Σάββατο, ο Τραμπ είχε ενθαρρυνθεί από αυτό που η κυβέρνησή του θεωρεί μια σειρά από από μια σειρά γρήγορων στρατιωτικών επιτυχιών.

Υπό την ηγεσία του Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στη διάρκεια μιας ταχύτατα εκτελεσμένης επιχείρησης, έπληξε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε αιφνιδιαστική επίθεση, στόχευσε τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, έπληξε μια σειρά από σκάφη, που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και βομβάρδισε στόχους στο Ιράκ, τη Νιγηρία και τη Σομαλία στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν γρήγορα και, κατά την άποψη της κυβέρνησης, με επιτυχία, με μικρό κόστος σε αμερικανικές ζωές ή πόρους.

Ωστόσο, ο πόλεμος που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν ενέχει τον κίνδυνο να ξεφύγει από το μοντέλο των γρήγορων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εάν η κυβέρνηση εμπλακεί βαθύτερα σε μια προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος.

Ο Τραμπ κάλεσε τον λαό του Ιράν να «πάρει τη χώρα στα χέρια του», ωστόσο δεν έχει στηρίξει κάποια συγκεκριμένη δύναμη για να ηγηθεί της προσπάθειας κατά της κυβέρνησης.

«Ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα χαμηλά κόστη και οι εντυπωσιακές νίκες», δήλωσε ο Τζον Χόφμαν, ερευνητής σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο Cato Institute. «Όσα ακούω από ανθρώπους μέσα και γύρω από την κυβέρνηση είναι ότι, μετά την υπόθεση Μαδούρο, βρισκόταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Ένιωθε σε μεγάλο βαθμό άτρωτος. Αλλά αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από τη Βενεζουέλα. Το κόστος ήδη αυξάνεται».

Ο Χόφμαν επισήμανε ότι ήδη υπάρχουν νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν σημειώσει άνοδο. «Νομίζω ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν περίπου κατά 40% και αυτό θα χειροτερεύσει», είπε. «Οι τιμές αυτές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν».

Ωστόσο, ο Έλιοτ Άμπραμς, ανώτερος ερευνητής για τη Μέση Ανατολή στο Council on Foreign Relations, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την εξόντωση της ηγεσίας του Ιράν και την αποδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Το κόστος μέχρι στιγμής είναι οι ζωές των Αμερικανών στρατιωτών», είπε. «Τα οφέλη, κατά τη γνώμη μου, είναι τεράστια. Το καθεστώς αυτό προσπαθεί και κατά καιρούς καταφέρνει να σκοτώνει Αμερικανούς για περισσότερα από 40 χρόνια».