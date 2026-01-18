Ο Τραμπ θέλει $1 δισ. από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί τα κράτη να καταβάλλουν 1 δισ. δολάρια προκειμένου να παραμείνουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, μετέδωσε το Σάββατο το Bloomberg News, επικαλούμενο προσχέδιο καταστατικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάμβανε καθήκοντα πρώτου προέδρου του οργάνου, ενώ κάθε κράτος-μέλος θα έχει θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του καταστατικού, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης του προέδρου.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «παραπλανητικό» και δήλωσε ότι δεν υπάρχει ελάχιστο κόστος συμμετοχής για την ένταξη στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Πρόκειται απλώς για την προσφορά μόνιμης συμμετοχής σε χώρες-εταίρους που επιδεικνύουν βαθιά δέσμευση στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το θέμα, παρέπεμψε σε προηγούμενες αναρτήσεις του Τραμπ και του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες δεν γινόταν καμία αναφορά σε συγκεκριμένο ποσό

Νετανιάχου: Αντίθετη στην πολιτική μας η ανακοίνωση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Σημειώνεται ότι, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η ανακοίνωση που έκανε αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα δεν είχε συντονιστεί με το Ισραήλ και είναι αντίθετη με την ισραηλινή πολιτική.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Γκίντεον Σαάρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, θα θέσει το ζήτημα στον Αμερικανό ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

O Λευκός Οίκος κατονόμασε τόσο ένα «Εκτελεστικό Συμβούλιο» όσο και ένα «Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας».

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, το τελευταίο περιλαμβάνει πρόσωπα όπως τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, μια τοποθέτηση που θεωρείται πιθανότατα μία από τις αιτίες της απόφασης του Νετανιάχου να προχωρήσει σε μια τέτοια δήλωση.