Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να ανακοινώσει κατά την επικείμενη επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν επίσημα να χρησιμοποιούν τον όρο «Αραβικός Κόλπος» αντί για «Περσικός Κόλπος», σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αρκετά αραβικά κράτη έχουν ασκήσει πίεση ώστε να αλλάξει η γεωγραφική ονομασία της θαλάσσιας περιοχής που εκτείνεται στα νότια παράλια του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στη χρήση του ιστορικού ονόματος, διατηρώντας τους διαχρονικούς δεσμούς της με τον Κόλπο.

Ως γνωστόν, η ονομασία του στρατηγικού αυτού θαλάσσιου περάσματος αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα πολιτικά και πολιτισμικά ευαίσθητο ζήτημα, ιδίως για το Ιράν, που αντιδρά σθεναρά σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από την ονομασία «Περσικός Κόλπος».

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, καταδίκασε την Τετάρτη την ενδεχόμενη απόφαση των ΗΠΑ. «Οι πολιτικά υποκινούμενες προσπάθειες να αλλάξει το ιστορικά καθιερωμένο όνομα του Περσικού Κόλπου μαρτυρούν εχθρικές προθέσεις απέναντι στο Ιράν και τον λαό του, και καταδικάζονται απερίφραστα. Τέτοιες μεροληπτικές ενέργειες αποτελούν προσβολή για όλους τους Ιρανούς, ανεξαρτήτως καταγωγής ή τόπου διαμονής», έγραψε ο Αραγτσί στην πλατφόρμα X.

«Αν και οποιαδήποτε βεβιασμένη ενέργεια σε αυτό το ζήτημα δεν θα έχει καμία νομική ή γεωγραφική ισχύ, θα προκαλέσει την οργή όλων των Ιρανών, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, εντός και εκτός Ιράν», πρόσθεσε.

The name Persian Gulf, like many geographical designations, is deeply rooted in human history. Iran has never objected to the use of names such as the Sea of Oman, Indian Ocean, Arabian Sea, or Red Sea. The use of these names does not imply ownership by any particular nation, but… pic.twitter.com/PQjUiph4qt