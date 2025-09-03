Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα αποστείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο Σικάγο. Σύμφωνα με το investing, πρόκειται για μια προσπάθεια στρατιωτικοποίησης της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, η οποία πιθανότατα θα προκαλέσει νομική διαμάχη με τις τοπικές Αρχές.

«Θα επέμβουμε. Δεν είπα πότε, αλλά θα επέμβουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Ο δήμαρχος του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, καταδίκασε αμέσως την ενέργεια αυτή.

«Θέλει απλώς τη δική του μυστική αστυνομική δύναμη, η οποία θα κάνει διαφημιστικά κόλπα κάθε φορά που τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις πέφτουν, κάθε φορά που η έκθεση για την απασχόληση δείχνει μια στάσιμη οικονομία, κάθε φορά που χρειάζεται μια άλλη απόσπαση της προσοχής από τις αποτυχίες του».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει το στρατό για την καταπολέμηση του εγκλήματος στην Καλιφόρνια, μια απόφαση που δεν ισχύει για άλλες πολιτείες. Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε ότι η δηλωμένη επιθυμία του Τραμπ να στείλει στρατεύματα στο Σικάγο και σε άλλες πόλεις υποστήριξε την απόφασή του.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να διευρύνει το ρόλο του στρατού στο έδαφος των ΗΠΑ, κάτι που οι επικριτές του θεωρούν επικίνδυνη επέκταση της εκτελεστικής εξουσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του στρατού και των απλών πολιτών.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, J.B. Pritzker, δήλωσε ότι έμαθε από δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση «συγκέντρωσε πράκτορες της ICE και στρατιωτικά οχήματα, και ότι περισσότεροι πράκτορες της ICE βρίσκονται καθ' οδόν».

Είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει την Εθνική Φρουρά του Τέξας για αποστολή στο Ιλινόις, μαζί με ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, της Τελωνειακής και Συνοριακής Ελέγχου, του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών.

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα τοποθετήσει οπλισμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιωτικά οχήματα σε ομοσπονδιακή ιδιοκτησία, όπως η Ναυτική Βάση των Μεγάλων Λιμνών.

«Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η ομοσπονδιακή παρέμβαση θα επεκταθεί και στο Μπάλτιμορ.