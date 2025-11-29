Ο Τραμπ θα απονείμει χάρη σε πρώην πρόεδρο της Ονδούρας καταδικασμένο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν αύριο, Κυριακή, στην Ονδούρα, ότι θα απονείμει χάρη στον πρώην πρόεδρο της χώρας Χουάν Ορλάντο Χερνάντες, ο οποίος εκτίει στις Ηνωμένες Πολιτείες μακροχρόνια ποινή κάθειρξης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Τραμπ επισήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την χώρα, αν ο δεξιός υποψήφιος Νάσρι «Τίτο» Ασφούρα κερδίσει τις αυριανές προεδρικές εκλογές. Ο Ασφούρα είναι υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος του πρώην προέδρου Χερνάντες.

«Αν δεν κερδίσει, οι Ηνωμένες δεν θα συνεχίσουν να πετάνε τα καλά λεφτά στα σκουπίδια, επειδή ένας λάθος Ηγέτης μπορεί μόνο να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα σε μια χώρα», έγραψε στο Truth Social.

Ο Ασφούρα, πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, είναι μεταξύ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων. Το κυβερνών αριστερό κόμμα Libre προτείνει την πρώην υπουργό Οικονομικών και Άμυνας Ρίξι Μονκάδα, ενώ ο Σαλβαδόρ Νασράλα είναι ο υποψήφιος του Φιελεύθερου Κόμματος.

«Ο Τίτο κι εγώ μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για να πολεμήσουμε τους Ναρκoκομμουνιστές και να φέρουμε την αναγκαία βοήθεια στο λαό της Ονδούρας. Δεν μπορώ να δουλέψω με την Μονκάδα και τους Κομμουνιστές και ο Νασράλα δεν είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για την Ελευθερία και δεν μπορώ να του έχω εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ με χωριστή ανάρτησή του.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο Χερνάντες -στην προεδρία από το 2014 ως το 2022, πριν εκδοθεί- αντιμετωπίσθηκε «σκληρά» και «άδικα» και θα λάβει πλήρη χάρη.

Ο Χερνάντες καταδικάσθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 45 ετών επειδή βοήθησε ώστε να γίνει η Ονδούρα ένα «ναρκοκράτος», σύμφωνα με τους Αμερικανούς εισαγγελείς, οι οποίοι είπαν ότι χρησιμοποίησε την προεδρία του για να διευκολύνει τους λαθρεμπόρους να μεταφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης.