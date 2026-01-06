Reuters, BBC

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του συζητούν ενεργά επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενώ η χρήση του αμερικανικού στρατού για την προώθηση αυτού του στόχου είναι «πάντα μια επιλογή», δήλωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το Reuters

Η φιλοδοξία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία ως στρατηγικό κόμβο των ΗΠΑ στην Αρκτική - περιοχή όπου εντείνεται το ενδιαφέρον της Ρωσίας και της Κίνας - επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Τραμπ θεωρεί την απόκτηση της Γροιλανδίας προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας, απαραίτητη για την «αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής».

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά από επιλογές για την επιδίωξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συζητήσεις για τους τρόπους απόκτησης της Γροιλανδίας βρίσκονται σε εξέλιξη στο Οβάλ Γραφείο και ότι οι σύμβουλοι εξετάζουν ποικίλα σενάρια.

Οι έντονες δηλώσεις στήριξης προς τη Γροιλανδία από ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν έχουν αποθαρρύνει τον Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

«Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», είπε, αναφερόμενος στην προσπάθεια του προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών της θητείας του.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι επιλογές περιλαμβάνουν την άμεση αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ ή τη σύναψη Συμφώνου Ελεύθερης Σύνδεσης (COFA) με την περιοχή. Μια τέτοια συμφωνία θα υπολειπόταν της φιλοδοξίας του Τραμπ να καταστήσει το νησί των περίπου 57.000 κατοίκων μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν αναφέρθηκε πιθανό τίμημα αγοράς.

«Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή του προέδρου και η επίτευξη συμφωνιών. Αγαπά τις συμφωνίες. Αν μπορεί να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αυτό σίγουρα θα είναι το πρώτο του ένστικτο», δήλωσε.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ λόγω των κοιτασμάτων ορυκτών με σημαντικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και στρατιωτικού χαρακτήρα. Οι πόροι αυτοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτοι λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, περιορισμένων υποδομών και άλλων προκλήσεων.

Την Τρίτη, ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Καναδά συσπειρώθηκαν υπέρ της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι το αρκτικό νησί ανήκει στον λαό του.

BBC: Τα επώδυνα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ καθώς ο Τραμπ απειλεί τη Γροιλανδία

Η επαναφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ της απειλής να τεθεί η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο έχει σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, ανοίγοντας ένα μέτωπο που απειλεί να εξελιχθεί σε βαθιά συστημική κρίση για τη Δύση, αναφέρει σε δημοσίευμά του BBC.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν στο Παρίσι να διασφαλίσουν τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παράλληλη πρόκληση: πώς θα διαχειριστούν τις ευθείες πλέον αξιώσεις της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας και αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Η ανησυχία εντάθηκε περαιτέρω όταν σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία «δικαιωματικά ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες», υιοθετώντας ρητορική που αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη στήριξη και άλλων χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, απάντησαν με κοινή τοποθέτηση ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσουν τις ΗΠΑ. Η προσεκτική αυτή διατύπωση αντικατοπτρίζει το κλίμα φόβου που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες απέναντι στο ενδεχόμενο μιας ανοιχτής σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα από τα πιο οδυνηρά διλήμματα της ιστορίας του: το ισχυρότερο μέλος του αφήνει να αιωρείται απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός άλλου.

Ανάλυση του BBC υπενθυμίζει ότι η Συμμαχία έχει βρεθεί ξανά σε παρόμοια αμηχανία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός αντίδρασης σε περίπτωση επίθεσης από κράτος-μέλος εναντίον άλλου.

Κατά το δημοσίευμα, το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις Τραμπ, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση. Πολλές κυβερνήσεις προτιμούν να «διαχειρίζονται» τον Αμερικανό πρόεδρο αντί να τον αντιμετωπίζουν ευθέως, φοβούμενες τις πολιτικές, οικονομικές και στρατηγικές συνέπειες.

Το αποτέλεσμα είναι μια Ευρώπη που συχνά παρακολουθεί τις εξελίξεις αντί να τις διαμορφώνει. Η κρίση της Γροιλανδίας αναδεικνύει εκ νέου τη διαχρονική αδυναμία της ΕΕ να προβάλλει ενιαίο γεωπολιτικό βάρος: από την αδυναμία αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων υπέρ της Ουκρανίας, μέχρι την αποδοχή αμερικανικών δασμών χωρίς ουσιαστική απάντηση.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια μονομερής κίνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα όχι μόνο στο ΝΑΤΟ αλλά και στο ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.