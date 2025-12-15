Ο Τραμπ συνδέει τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ με τον «λυσσαλέο» αντιτραμπισμό

Σε ένα απίστευτα επιθετικό μήνυμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο θάνατος του Ρομπ Ράινερ, θύματος μαζί με τη σύζυγό του μιας «κατά τα φαινόμενα ανθρωποκτονίας» σύμφωνα με την αστυνομία, είναι το αποτέλεσμα του «λυσσαλέου» αντιτραμπισμού του διάσημου σκηνοθέτη.

Ο θάνατος του Ράινερ «φέρεται να οφείλεται στην οργή που είχε προκαλέσει σε άλλους» με την «αντιτραμπική νεύρωσή» του, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social.

Χρησιμοποιεί τον όρο «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ», τον οποίο καθιέρωσαν οι υποστηρικτές του για να περιγράψουν αυτό που θεωρούν ότι είναι παράλογη εχθρότητα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, σε σημείο που να συγκρίνεται με ψυχική ασθένεια.

«Ήταν γνωστός ότι τρέλαινε τους ανθρώπους με τη λυσσαλέα εμμονή του κατά του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το μήνυμα καταλήγει με τη φράση: «Ας αναπαύονται εν ειρήνη ο Ρομπ και η Μισέλ».

Ο Τραμπ, ο οποίος εστιάζει ευχαρίστως τα γεγονότα της επικαιρότητας στο πρόσωπό του, είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα μνησίκακος.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ο Τραμπ αποδεσμεύεται επίσης όλο και περισσότερο από κοσμιότητες και βασικούς κανόνες ευγένειας.

Ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι "απεχθάνεται" τους εχθρούς του και ότι δεν συμφωνεί με την ιδέα της συγχώρεσης.