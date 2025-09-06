Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον υπουργό Υγείας που ανατρέπει το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, παρά την πίεση του Κογκρέσου, τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και τους πολιτικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αλλαγή της πολιτικής για τα εμβόλια σε εθνικό επίπεδο.

Από τότε που ανέλαβε κορυφαίος αξιωματούχος Υγείας στις ΗΠΑ, ο Κένεντι έχει περικόψει τη χρηματοδότηση για την έρευνα των εμβολίων, έχει περιορίσει την πρόσβαση στα εμβόλια για την COVID-19 και έχει απομακρύνει τον επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τα οποία καθορίζουν τις συστάσεις εμβολιασμού στη χώρα.

Οι συνέπειες αυτών των αλλαγών για τους Αμερικανούς και την υγεία τους είναι τεράστιες, προειδοποιούν ειδικοί στη δημόσια υγεία. Υπάρχει επίσης πολιτικός κίνδυνος: εάν σημειωθεί έξαρση μολυσματικής ασθένειας μετά από μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, η ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στον Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος μέχρι στιγμής παραμένει αμετακίνητος στην υποστήριξή του προς τον Κένεντι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη σχέση τους, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάθεση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει ένα είδος «βαριοπούλας» ενάντια στο αμερικανικό σύστημα υγείας, όπως έχει κάνει και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους θεσμούς της αμερικανικής κοινωνίας.

«Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος... και έχει τις καλύτερες προθέσεις, απλώς έχει κάποιες λίγο διαφορετικές ιδέες», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, μετά την ακρόαση του Κένεντι στο Κογκρέσο νωρίτερα την ίδια ημέρα. «Αν κοιτάξετε τι συμβαίνει στον κόσμο με την υγεία, και σε αυτή τη χώρα επίσης, μου αρέσει το γεγονός ότι είναι διαφορετικός».

Ο Τραμπ και ο Κένεντι συνομιλούν τακτικά, αν και όχι τόσο συχνά όσο ο πρόεδρος με άλλα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν μοιράζονται το ίδιο πάθος, πρόσθεσε, αλλά ο Τραμπ στηρίζει τον υπουργό του.