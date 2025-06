Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες - Πώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις 

Την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και διαδηλωτών στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας διαμαρτυριών κατά των συλλήψεων παράτυπων μεταναστών. Το Πεντάγωνο είναι επίσης έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες, «εάν συνεχιστεί η βία» στο Λος Άντζελες, όπως διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι οι πεζοναύτες στην κοντινή βάση Πέντλεντον βρίσκονται «σε αυξημένη επιφυλακή».

The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.



Under President… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) June 8, 2025

Στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (07/06) το πρωί στο προάστιο Πάραμαουντ, στο οποίο διαμένουν αρκετά μέλη της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

#BREAKING #USA #CALIFORNIA #CA #LosAngeles



It looks like a warzone🤔



🔴 CALIFORNIA :📹 TOTAL CHAOS ERUPTS IN LOS ANGELES STREETS



Dozens of Federal Agents have moved in and are directly confronting rioters in LA



Source : IRT Media pic.twitter.com/E0jgzDmKSO — LW World News (@LoveWorld_Peopl) June 7, 2025

Μια δεύτερη διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Λος Άντζελες προσέλκυσε περίπου 60 άτομα, που φώναζαν συνθήματα όπως «ICE έξω από το Λ.Α.!».

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι «πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή δεν απομακρύνθηκαν μετά την έκδοση πολλαπλών προειδοποιήσεων». Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για συλλήψεις.

Οι πρώτες διαδηλώσεις ξέσπασαν την Παρασκευή το βράδυ, αφού πράκτορες της ICE πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στο Λος Άντζελες και συνέλαβαν τουλάχιστον 44 ανθρώπους για παραβιάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

«Βίαιη εξέγερση»

Μετά τις εξελίξεις αυτές ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς «προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανομία που έχει επιτραπεί να αναπτυχθεί», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του ο τσάρος των συνόρων, Τομ Χόμαν, δήλωσε στο Fox News ότι η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί την Κυριακή (08/06) στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την απόφαση «σκόπιμα προκλητική». Εκτίμησε εξάλλου σε ανάρτησή του στο X ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναπτύσσει την Εθνοφρουρά «όχι επειδή υπάρχει έλλειψη επιβολής του νόμου, αλλά επειδή θέλουν ένα θέαμα», προσθέτοντας: «Μην τους το προσφέρετε. Μην χρησιμοποιείτε βία. Μιλήστε ειρηνικά».

The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle.



Don't give them one.



Never use violence. Speak out peacefully. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

Ο Νιούσομ κατήγγειλε ότι είναι «παράλογη συμπεριφορά» να απειλεί ο Χέγκσεθ «με ανάπτυξη πεζοναυτών σε αμερικανικό έδαφος εναντίον των ίδιων των πολιτών» των ΗΠΑ.

The Secretary of Defense is now threatening to deploy active-duty Marines on American soil against its own citizens.



This is deranged behavior. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

Από την πλευρά του ο Τραμπ επιτέθηκε στον Νιούσομ αλλά και στη δήμαρχο του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Truth Social. Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Νιούσομ (Newsom), τον οποίο αποκάλεσε Νιούσκαμ (Newscum = σε ελεύθερη μετάφραση: νέο σκουπίδι/απόβρασμα), ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε: «Αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσκαμ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους – και όλοι ξέρουν ότι δεν μπορούν – τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα των ταραχών και των πλιατσικολόγων όπως θα έπρεπε να επιλυθεί».

Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία, στο Λος Άντζελες –μια Δημοκρατική πόλη– ζει μεγάλο ποσοστό ισπανόφωνων και μεταναστών. Οι αρχές της πόλης, και ευρύτερα της Καλιφόρνιας, έχουν έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ, ο οποίος έχει αναγάγει την καταστολή της μετανάστευσης σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Εξεγερμένοι που κρατούσαν ξένες σημαίες επιτέθηκαν σε στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης, την ώρα που η μισή αμερικανική πολιτική ηγεσία έχει αποφασίσει ότι η επιβολή της τάξης στα σύνορα είναι κακή», σχολίασε στο Χ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, που τηρεί σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «βίαιη εξέγερση».

Η κυβέρνηση δεν έχει επικαλεστεί τη νομοθεσία περί εξέγερσης, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Ο ένας επεσήμανε ότι τα μέλη της Εθνοφρουράς μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, σε κάποιες περιπτώσεις μέσα σε 24 ώρες, και ότι ο στρατός εξετάσει τρόπους να αναπτύξει 2.000 στρατιώτες.

Ο νόμος του 1807 επιτρέπει στον πρόεδρο να αναπτύξει τον αμερικανικό στρατό για να επιβάλει την τάξη σε περιπτώσεις κοινωνικής αναταραχής. Η τελευταία φορά που έγινε επίκληση της νομοθεσίας αυτής ήταν στη διάρκεια των ταραχών του 1992 στο Λος Άντζελες, έπειτα από αίτημα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η προηγούμενη φορά που αναπτύχθηκε η Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια για να αντιμετωπίσει ταραχές ήταν το 2020 μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν από τον φόνο του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη σύλληψή του από λευκό αστυνομικό.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει δεσμευθεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ ανθρώπων που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ και να κλείσει τα σύνορα με το Μεξικό. Ο Λευκός Οίκος έχει θέσει ως στόχο η ICE να συλλαμβάνει τουλάχιστον 3.000 μετανάστες την ημέρα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών συλλαμβάνονται και άνθρωποι που βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων κάποιοι που έχουν μόνιμη άδεια παραμονής, με αποτέλεσμα να έχουν κατατεθεί προσφυγές κατά της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP