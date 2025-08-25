Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που στοχεύει στην κατάργηση των εγγυήσεων αποφυλάκισης χωρίς την καταβολή χρημάτων για συλληφθέντες υπόπτους στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της αποφυλάκισης χωρίς εγγύηση, ένας ύποπτος δεν χρειάζεται να πληρώσει χρήματα για να αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του.

Μάλιστα, ο Τραμπ είχε προϊδεάσει για τη στήριξή του στην κατάργηση της αποφυλάκισης χωρίς εγγύηση στην Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Συγκεκριμένα, όταν ανακοίνωσε την απόφασή του να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο το αστυνομικό σώμα της Ουάσινγκτον, χαρακτήρισε την πολιτική αυτή «καταστροφή».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Axios ότι το εκτελεστικό διάταγμα μπορεί να απειλήσει με παρακράτηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης ή έγκρισης έργων με κυβερνητική στήριξη στην Ουάσινγκτον εάν δεν τερματίσει την πολιτική της αποφυλάκισης χωρίς εγγύηση.

Το εκτελεστικό διάταγμα θα ζητά από τις αρχές επιβολής του νόμου να «εργαστούν ώστε να διασφαλίσουν» ότι οι συλληφθέντες θα τίθενται σε ομοσπονδιακή και όχι σε τοπική κράτηση, όπως είπε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι οι ομοσπονδιακοί δικαστές είναι πιθανότερο από τους δικαστές της Ουάσινγκτον να κρατήσουν προφυλακισμένους υπόπτους εγκλημάτων πριν από τη δίκη.

Με το ισχύον καθεστώς, όσοι κρατούνται από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον βρίσκονται σε ομοσπονδιακή κράτηση. Όσοι συλλαμβάνονται από το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής βρίσκονται σε τοπική κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ουάσινγκτον κατάργησε σε μεγάλο βαθμό την εγγύηση με μετρητά τη δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με την πολιτική της πόλης, ένας δικαστής αξιολογεί εάν ο κατηγορούμενος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με βάση τον κίνδυνο να μην εμφανιστεί στη δίκη.

Το Ιλινόις επίσης έχει καταργήσει την εγγύηση με μετρητά. Ορισμένες άλλες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια και το Νιου Τζέρσεϊ, την έχουν περιορίσει.