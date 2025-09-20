Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να προσκαλέσει τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο BBC.

Η ημερομηνία της επίσκεψης - που θα πραγματοποιηθεί καθώς οι ΗΠΑ γιορτάζουν την 250ή επέτειό τους - παραμένει ασαφής.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε αυτήν την εβδομάδα δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, περιγράφοντας την επίσκεψη ως «υπέροχη τιμή» και ως ένδειξη ενός «αδιάσπαστου δεσμού» μεταξύ των δύο χωρών.

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2007, κατά τη βασιλεία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Η επίσκεψη σχεδιάζεται ως ξεχωριστό γεγονός από τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Τραμπ έχει συχνά εκφράσει θετικά σχόλια για το Ηνωμένο Βασίλειο, την βρετανική κουλτούρα και τη μοναρχία, και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του περιέγραψε τον βασιλιά Κάρολο ως «φίλο μου».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη ή τι ακριβώς θα περιλαμβάνει.

Η βασιλική πρόσκληση αναφέρθηκε πρώτη φορά από την εφημερίδα Telegraph.

Αναφέροντας πηγή κοντά στον Τραμπ, η εφημερίδα Independent μετέδωσε ότι η πρόσκληση θα μπορούσε εναλλακτικά να απευθυνθεί στον Πρίγκιπα της Ουαλίας και στην Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Μιλώντας μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη «ειδική σχέση» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πάντοτε θαύμαζα την ευφυΐα του αμερικανικού λαού και τις αρχές της ελευθερίας, τις οποίες η μεγάλη σας δημοκρατία εκπροσωπεί από την ίδρυσή της», είπε.

«Σε όλη μου τη ζωή, από την πρώτη μου επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 - και έχουν ακολουθήσει άλλες 20 επισκέψεις από τότε - έχω εκτιμήσει τον στενό δεσμό μεταξύ των Βρετανών και Αμερικανών πολιτών», πρόσθεσε ο βασιλιάς Κάρολος.