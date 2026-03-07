Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν σοβαρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα ακόμη άτομο που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Όπως ανέφεραν οι πηγές στο NBC News, ο Τραμπ έχει συζητήσει την ιδέα με συνεργάτες του και με Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους εκτός Λευκού Οίκου, παρουσιάζοντας το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν, όπου το ιρανικό ουράνιο θα βρίσκεται υπό έλεγχο και οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται με μια νέα ιρανική ηγεσία στην παραγωγή πετρελαίου, σε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό που διαμορφώνεται σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν αφορούν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στο Ιράν, αλλά την πιθανή ανάπτυξη μικρού αριθμού αμερικανικών στρατευμάτων για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ούτε έχει δώσει εντολή για αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι το σχετικό δημοσίευμα βασίζεται σε «υποθέσεις από ανώνυμες πηγές» που δεν συμμετέχουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου. Όπως τόνισε, ο Τραμπ «διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές στο τραπέζι», χωρίς όμως να έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη στρατηγική.

Δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αν και μέχρι στιγμής ο πόλεμος περιορίζεται σε αεροπορικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ έχει επίσης αναφέρει σε συνομιλίες με συνεργάτες του ότι θα προτιμούσε ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό που διαμορφώθηκε στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο. Στο νέο πολιτικό σκηνικό της χώρας, οι ΗΠΑ υποστήριξαν την ανάληψη της εξουσίας από την Ντέλσι Ροντρίγκες, με αντάλλαγμα πολιτικές που ευνοούν τα αμερικανικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένες ειδικές επιχειρήσεις, όπως επιδρομές κατά στρατηγικών στόχων ή για την ασφάλεια των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

